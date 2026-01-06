Ministro de Justicia dice que las personas que estudian el comunismo por el bien del conocimiento no serán sentenciadas

Jacarta – Ministerio Ley dijo que las personas que estudien comunismo, marxismo, leninismo u otras ideologías no serán sancionadas según la Ley Número 1 de 2023 relativa al Código Penal (Código Penal).

«Hay algo nuevo, lo nuevo es como se mencionó anteriormente. Si el objetivo es el estudio, no será castigado», dijo el Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas en una conferencia de prensa en el Ministerio de Derecho, Yakarta, citado el martes 6 de enero de 2026.

Lo que es nuevo y a lo que se refiere Supratman es el artículo 188, párrafo (6), que establece que ninguna persona será castigada por realizar estudios sobre las enseñanzas del comunismo, el marxismo, el leninismo u otras ideologías que entren en conflicto con Pancasila con fines científicos.

Sin embargo, dijo que el artículo 188 para otros versículos era un artículo antiguo.

«Así que esto no es algo nuevo. Hemos acordado que ideología Somos la ideología de Pancasila. También sabemos que las enseñanzas del comunismo no se pueden difundir porque son contrarias a Pancasila. «No creo que haya ningún problema con esto», dijo.

En línea con Supratman, el viceministro de Derecho, Edward Omar Sharif Hiariej, afirmó que el artículo 188 del recién implementado Código Penal es el resultado de una reforma.

Eddy, como se le conoce familiarmente, explicó que el artículo 188 del Nuevo Código Penal tiene su origen en la Ley Número 27 de 1999 sobre Reformas de los Códigos Penales relacionados con los Delitos contra la Seguridad del Estado.

«La Ley Número 27 de 1999 añadió seis nuevas disposiciones en los artículos 107a al artículo 107f del antiguo Código Penal. Eso fue lo que luego se trasladó al artículo 188 y así sucesivamente», dijo.

Continuó: «Entonces, no es nada nuevo. Este es el problema de que nunca lees, de repente lees, sorprendido. Es algo viejo, es algo obsoleto, y es el resultado de la reforma».

En la misma ocasión, Albert Aries, miembro del equipo de redacción del Código Penal, explicó el significado de «otras opiniones» basándose en el artículo 188, apartado 1, del Código Penal.

«Otras ideologías son todas ideologías políticas que en esencia están en contra de Pancasila. Sabemos que Pancasila es definitiva como ideología y norma básica del Estado», dijo Albert.

Mientras tanto, lo que se entiende por «difundir y desarrollar la enseñanza», dijo, es formar un movimiento grupal para oponerse a Pancasila, como se indica en la Explicación del artículo 188, párrafo 1, del Código Penal.