Ministro de Industria insta a las empresas que reubican fábricas a no reducir la producción y el empleo

Jacarta – Ministro de Industria (Ministro de Industria) Agus Gumiwang Kartasasmita Admitió que no tuvo ningún problema con eso. reubicación fábricasiempre y cuando permanezcan en Indonesia y no reduzcan la capacidad producción.

«La reubicación de la fábrica siempre que esté en el territorio de la República de Indonesia, siempre que no reduzca la capacidad de producción y el número de trabajadores, entonces como constructores industriales no tenemos demasiados problemas con la reubicación», dijo Agus en Yakarta, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Hizo un llamamiento a los jefes regionales para que estudien también las razones por las que ciertas industrias de otras regiones trasladan sus fábricas a las regiones que dirigen.

Ilustración de la industria textil. Foto : ENTRE FOTOS/Raisan Al Farisi

«Para los inversores, uno de los componentes o factores a la hora de crear productos competitivos es cómo racionalizar lo que se llama el coste de producción», afirmó Agus.

Añadió que influyen factores como los costos de producción, personalcostes de electricidad, o incluso precios de materias primas relativamente más competitivos

Anteriormente, el miembro del Consejo Económico Nacional (DEN), Septian Hario Seto, dijo que se abrirían 27 nuevas fábricas en Java Central en los sectores de la industria de la confección y el calzado.

«Según nuestro estudio en DEN, hay alrededor de 27 fábricas que acaban de abrir, este es el sector de la confección y el calzado que tiene una gran absorción de mano de obra en Java Central (Java Central)», dijo Seto.

Según los registros del DEN, hay más de 130 mil puestos vacantes que se abrirán en Java Central. En concreto, las nuevas fábricas procederán de cuatro ciudades de Java Central, a saber, Brebes, Pekalongan, Tegal y Pemalang.

Trabajador de la fábrica PT KMK Global Sport. Foto : Muelle. PT KMK Deporte global.

Algunas de estas fábricas apenas están comenzando a producir y expandirse. Se considera que los empresarios obtienen beneficios en términos de mano de obra porque no hay mucha competencia entre industrias, y en términos de logística porque pueden aprovechar la carretera de peaje Trans Java.

DEN ve esto como una oportunidad para formar un ecosistema en la industria de la confección y el calzado.

«Entonces, para las baterías, comenzamos desde arriba, luego vamos hacia abajo, desde el níquel primero hasta abajo. Entonces, para esta prenda ya tenemos el downstream, ahora cómo desarrollamos el midstream (etapa intermedia entre upstream y downstream) y el upstream (upstream)», dijo.