Ministro de Finanzas SRI Analogización de la utilización de impuestos es lo mismo que Zakat y Waqf

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati analogiza esa utilización impuesto a través del presupuesto estatal de ingresos y gastos (Apbn) tiene el mismo concepto que waqf y zakat.

Dio un ejemplo, hay 10 millones de familias pobres que reciben los beneficios de la protección social a través del Programa Family Hope (PKH). Luego, también hubo asistencia social alimentaria básica recibida por 18.2 millones de destinatarios.

«En cada fortuna hay derechos de otras personas. La forma en que se dan los derechos de los demás es a través de Zakat, Waqf y algunos a través de impuestos. Las declaraciones de impuestos a quienes lo necesitan», dijo Sri Mulyani en el Taller Económico de la Sharia Nacional reflexiones sobre la República de Indonesia 2025 en Jakarta, miércoles 13 de agosto de 2025.

Por otro lado, el gobierno también vertió asistencia de capital para micro y pequeñas y medianas empresas (MIPYME). «Por lo tanto, es acceso de capital. Con nosotros sabemos que la capacidad de pagar es limitada, luego se les da subsidios a la carga de los fondos. Puede estructurarse en la sharia», dijo.

Ilustración de impuestos. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Además, también hay servicios de salud gratuitos y la construcción de acceso a servicios de salud, desde Puskesmas, Bkkbn, Posyandu, hasta hospitales en áreas que ahora se están mejorando.

De esa manera, las personas no necesitan molestarse en acceder a los servicios de salud en grandes ciudades.

«Destino con respecto a la muerte que nunca sabemos. Pero, el esfuerzo por mejorar la comunidad para obtener los derechos de salud es nuestro esfuerzo», agregó el ministro.

También destacó el programa escolar pueblo, que es una forma de compromiso gubernamental en el campo de la educación. Según Sri Mulyani, muchos estudiantes cuyos padres vinieron de carroñeros o trabajadores con ingresos diarios.

El presupuesto estatal también se gestiona para apoyar el sector agrícola y energético. Sri Mulyani aludió a la declaración del presidente Prabowo Subianto que ningún país pudo mantener la soberanía y prosperar a su gente si no podían cumplir con la energía y la comida.

«Eso es lo que transmitimos como un instrumento APBN para realizar justicia. En sustancia, es una economía de la sharia», dijo Sri Mulyani.