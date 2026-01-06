Ministro de Finanzas Purbaya se pronuncia sobre el impacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela en la economía de Indonesia

Jacarta – Las tensiones geopolíticas se están intensificando después de que Estados Unidos (COMO) lanzó un ataque militar contra Venezuela. Esta medida inmediatamente provocó preocupaciones globales, especialmente en relación con la estabilidad económica y el potencial de un aumento en los precios mundiales del petróleo.

Sin embargo, en medio de la atención internacional, el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, evalúa que el impacto en la economía indonesia es relativamente limitado.

Purbaya explicó que la capacidad actual de producción de petróleo de Venezuela no es tan grande como la de otros grandes países productores, por lo que la agitación geopolítica en el país no sacude inmediatamente el mercado energético mundial.

«Probablemente esto se debe a que Venezuela no ha estado muy activa en el mercado mundial del petróleo durante mucho tiempo. Tiene una capacidad de producción limitada. Esto significa que siempre debemos mantener nuestra fuerza. Eso es todo. Eso parece ahora», dijo Purbaya, citado por tvOne.

Sin embargo, Purbaya destacó otro aspecto que consideró mucho más preocupante: el débil papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento del derecho internacional. Bromeó que se consideró que la ONU no fue firme al responder al arresto del presidente venezolano. Nicolás Maduro por los Estados Unidos.

Según Purbaya, la actual situación mundial muestra que existen irregularidades en la aplicación del derecho internacional, cuando países soberanos pueden ser atacados y sus líderes arrestados sin una estricta supervisión de las instituciones mundiales.

«La ley mundial es un poco extraña ahora. Entonces, si vemos que los países pueden atacar a otros países soberanos y parecen ser capaces de escapar de la supervisión de la ONU, entonces la ONU es muy débil ahora», dijo.

Como se informó anteriormente, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció que su país había lanzado un gran ataque contra Venezuela. Trump afirmó que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido arrestados y sacados del país en avión.

Presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Este anuncio atrajo inmediatamente la atención mundial. Varios medios internacionales informaron sobre una explosión en la capital, Caracas, y dijeron que en la operación participó la unidad militar de élite de Estados Unidos, Delta Force. Sin embargo, hasta el momento no ha habido confirmación oficial sobre la participación de esta unidad.

En el aspecto legal, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que Maduro y Cilia Flores habían sido imputados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por varios cargos penales graves.