Ministro de Finanzas Purbaya Respuesta KPK sobre el potencial de crédito ficticio de RP. 200 t: si se atrapa, arresto!

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas RHODE ISLAND, Purbaya Yudhi Sadewa Responde a la preocupación de la comisión de erradicación de la corrupción (KPK) será el potencial de corrupción crédito ficticio En la distribución de fondos de RP200 billones a cinco bancos miembros de la Asociación Bancaria Oderled Oders (Himbara).

Según Purbaya, los nuevos billones de fondos RP200 distribuidos a Himbara se gestionarán a través del mecanismo comercial principal de cada banco. Mientras que el gobierno no interferirá en la distribución del crédito.

«La banca de repente tiene dinero, ¿verdad?

Purbaya enfatizó que con el esquema de gestión empresarial de cada banco bancario, cuando hay fraude se tratará fácilmente.

«Si él (el banco distribuye) el crédito ficticio, si se atrapa, será arrestado y despedido. Pero no sé que (los fondos) sean tan grandes si se atreven a ser un crédito ficticio», dijo Purbaya

«Pero si el problema siempre está ahí. Todavía no he ingresado si hay críticas, también hay crédito ficticio», continuó

Aunque reconocer el potencial de abuso siempre está ahí, Purbaya enfatizó que el sistema bancario tiene un gobierno estándar. «El potencial debe estar allí, dependiendo del banco», dijo.

Anteriormente, el albacea del diputado para la aplicación y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu recordó el potencial de actos criminales de corrupción en el desembolso de fondos de RP200 billones a Himbara.

«Este (el caso del banco Jepara Artha, ed.) También es una alarma para nosotros juntos. ¿Por qué? Porque recientemente el gobierno a través del Ministro de Finanzas ha desembolsado fondos de RP200 billones de lo que se ha almacenado en el banco Indonesia a los bancos de Himbara», dijo Asep en el edificio KPK Red and White el jueves.

ASEP dio un ejemplo de un caso de presunto crédito ficticio en PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) en el período 2022-2024 que causó mal crédito.

El caso, dijo, se convirtió en una advertencia seria para que el programa de financiación del gobierno para la banca no fuera mal utilizado. Sin embargo, ASEP evaluó que esta política todavía tiene un lado positivo, como emocionar la micro economía y la expansión del acceso de crédito para la comunidad.

El KPK asegura que supervisará el desembolso y el uso de estos fondos a través de la Dirección de Monitoreo del Diputado para la Prevención y el Monitoreo.

