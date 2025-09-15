Ministro de Finanzas Purbaya propuso la forma de un equipo de aceleración, mire el programa Prabowo para que no esté atascado

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas (Ministro de finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa Proponer formación equipo de aceleración para monitorear programa prioritario gobierno.

La propuesta fue presentada por el ministro coordinador (Menko) para la economía, Airlangga Hartarto Después de una reunión con el presidente indonesio Prabowo Subianto y Purbaya en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

«El Ministro de Finanzas también propuso que había un equipo de aceleración de programa prioritario», dijo Airlangga en una conferencia de prensa.

Más tarde, el equipo de aceleración será dirigido directamente por Airlangga Hartarto y Menko en el campo de alimentos, Zulkifli Hasan alias Zulhas a los ministros relacionados con el programa.

«Más tarde será dirigido por el Ministro Coordinador de la Economía y el Ministro de Alimentos de la Coordinación con el Viceministro de Finanzas, el Ministro de Inversión, el Jefe de BKPM y el Ministro de Bapenas de BPN, que consta de todos los ministros relacionados con el programa», dijo.

«Y se espera que este equipo sea explicado más tarde los deberes y el trabajo por el Ministro de Finanzas», explicó Airlangga.

Mientras tanto, explicó Purbaya, el equipo de aceleración se formó para supervisar o monitorear el programa principal del presidente indonesio Prabowo Subianto para que nadie fuera atascado.

«Solo podría agregar un poco, para el equipo de aceleración del programa de desarrollo económico, básicamente monitorearemos todos los programas principales del gobierno o Pak Prabowo, por lo que en el futuro no debería ser congestionado Una vez más, si hay un atasco de tráfico, aceleraremos para que el camino esté bien «, dijo Purbaya.