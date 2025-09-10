Ministro de Finanzas Nepal fue despojado desnudo al río, el ministro de Relaciones Exteriores estaba en los manifestantes

Katmandú, Viva – Las protestas generalizadas dirigidas por la Generación Z Nepal calentándose y desencadenando disturbios. Misa con la quema de la casa del primer ministro KP Sharma Oil y una serie de otras oficinas altas, como NDTVMiércoles 10 de septiembre de 2025.

No solo la destrucción, las masas también llevaron a cabo actos de violencia contra funcionarios estatales, incluidos Ministro de finanzas Nepal, Bishnu Prasad Paudel, quien fue perseguido y perseguido en las calles de Katmandú, como se muestra en el video.

Protesta, que comenzó el lunes con la demanda de que el gobierno revocó la prohibición de las redes sociales y erradicó la corrupción, nuevamente se encendió a pesar de que las aplicaciones habían vuelto a la operación.

El portavoz de la policía de Katmandú, Shekhar Khanal, dijo que varios grupos se negaron a obedecer el toque de queda el martes y le dijeron que AFP Que hay manifestantes en las calles en muchas áreas, así como «incendios y ataques».

El ministro de finanzas, Bishnu Prasad Paudel, de 65 años, fue visto corriendo en las calles de Katmandú, con docenas de personas detrás de él.

Un protector, desde la dirección opuesta, saltó y pateó al ministro hasta que cayó, quien luego perdió el equilibrio y se estrelló contra una pared roja, como se muestra en el video.

El ministro Nepal, como se muestra en el video, sin perder el tiempo, retrocediendo y corriendo nuevamente. En otra parte, el video del Ministro de Finanzas Nepal apareció desfilado por las masas, fue golpeado, despojado de su ropa hasta que se sumergió en el río.

El ministro de Asuntos Exteriores fue perseguido en el Dibogem

Otros videos show Ministro de Asuntos Exteriores Nepal, Arzu Rana Deuba, fue pateado y golpeado después de que las masas irrumpieron en su residencia. En el video muestra que Arzu Deuba se limpió la sangre de su rostro, rodeado de manifestantes que lo grabaron.

Poco después, el clip mostró que la mujer de 63 años fue pateada por detrás y golpeada en su rostro por manifestantes enojados.

La protesta que comenzó el lunes, ahora mató a 21 personas e ha herido a más de 300 personas. Dirigida por la juventud Nepal, la protesta mostró un punto crítico de viejo sentimiento contra los políticos, sus familias y las preocupaciones sobre la corrupción.

Los videos muestran una situación como una guerra en la capital de Katmandú, con pequeñas tropas consistentes en jóvenes y jóvenes que ocupan espacios públicos e involucradas en feroces batallas con la policía.

Algunos sitios de redes sociales, incluidos Facebook, YouTube y X, están bloqueados el viernes en el país del Himalaya con una población de 30 millones, después de que el gobierno decidió acceder a 26 plataformas no registradas.

Los manifestantes llevan un cartel que lee los consignas como «corrupción cercana, no en las redes sociales», «Cancelar el bloqueo de las redes sociales» y «Jóvenes contra la corrupción» cuando se alinean en Katmandú, mientras que videos con hashtags como hashtags #Nepokid, #nepobabiesY #Politiciansnepobabynepal inundación en las redes sociales.

Este motín es el peor en unas pocas décadas y es mucho más difícil que lo que sucedió en el país del Himalaya en 2006, cuando la rebelión obligó al rey Nepal a liberar su poder autoritario.

Unas semanas antes de la prohibición, una campaña de redes sociales, especialmente en la plataforma de intercambio de videos Tiktok, destacando el lujoso estilo de vida de los políticos, que destacó la brecha entre las personas ricas y pobres en Nepal. Los manifestantes los criticaron por mostrar sus productos de lujo en países con ingresos per cápita de $ 1,400 al año.