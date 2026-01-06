Ministro de Estado dice que Indonesia decide no intervenir en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y se centra en los problemas internos

Bogor, VIVA – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario) Prasetyo Hadi, destacó la cuestión de la agitación política en Venezuela quien esta en conflicto con Estados Unidos de América No hubo una discusión especial en el retiro del Gabinete Rojo y Blanco que se celebró en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Lea también: ¡Más que la Primera Dama! Este es el poder oculto de Cilia Flores en Venezuela arrestada por EE.UU.



El gobierno, dijo, optó por seguir centrado en la agenda interna. Así lo expresó Prasetyo cuando los periodistas le preguntaron si el presidente Prabowo Subianto se refirió a la situación venezolana en su reunión informativa a puerta cerrada ante las filas del gabinete.

«Sólo dio una descripción general», dijo Prasetyo en Hambalang.



Ministro del Secretario de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi en Hambalang, Bogor

Lea también: Se dice que Trump planeó atacar a Venezuela hace un mes y le dio el código al director ejecutivo de una compañía petrolera estadounidense.



Cuando se le preguntó más sobre la postura oficial Indonesia Respecto a la dinámica política en Venezuela, Prasetyo enfatizó que la posición del gobierno había sido transmitida por el Ministro de Relaciones Exteriores.

«El Ministro de Asuntos Exteriores también lo ha transmitido», afirmó.

Lea también: Conozca a Gustavo Petro, el presidente de Colombia que se convirtió en el objetivo de Trump después de Maduro





Ministro del Secretario de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi en Hambalang, Bogor

Prasetyo añadió que el gobierno indonesio optó por no interferir en los asuntos internos de otros países y concentrarse más en la agenda interna nacional.

«Es mejor para nosotros concentrarnos dentro (del país). El Ministro de Asuntos Exteriores ha transmitido que este es el caso de cada país», dijo.

Anteriormente, el gobierno de Indonesia expresó oficialmente su profunda preocupación por el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sospechoso de estar involucrado en la operación militar de Estados Unidos en Caracas.

El ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Sugiono, evaluó que esta acción tenía el potencial de perturbar la estabilidad regional y dañar el orden de las relaciones internacionales.

«Indonesia expresa su profunda preocupación por cualquier acción que implique la amenaza de la fuerza, lo que corre el riesgo de crear un precedente peligroso en las relaciones internacionales. Estas acciones podrían alterar la estabilidad y la paz regionales, así como debilitar los principios de soberanía y diplomacia», dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, citado en la cuenta de Instagram del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, el domingo 4 de enero de 2026.

Sugiono también enfatizó la importancia de respetar los derechos y la soberanía del pueblo venezolano para determinar el futuro de su nación sin intervención externa.

La declaración de Prasetyo reiteró la postura constante de Indonesia de alentar la resolución del conflicto a través de canales diplomáticos, al tiempo que coloca la estabilidad y la agenda nacional como la principal prioridad del gobierno.

tvOnenews/Abdul Gani Siregar