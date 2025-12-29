Ministro de Estado afirma libre gestión de documentos para las víctimas del desastre de Sumatra: cuidado con las personas sin escrúpulos

Jacarta – El Ministro de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, destacó que la gestión documento edad desastre Sumatra es gratis. Esto también está de acuerdo con las instrucciones del Presidente Prabowo Subianto.

«Siguiendo instrucciones del Presidente, también hemos transmitido que con respecto al procesamiento de documentos de propiedad pública no se requieren tarifas», dijo Prasetyo en una conferencia de prensa en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Prasetyo preguntó a las filas del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) hacer supervisión en el proceso de procesamiento de documentos. Con ello se pretende prevenir a personas que quieran realizar acciones engañosas.

«Pedimos notas, señor Ministro del Interior, para realizar un seguimiento y supervisión para que en su implementación no haya individuos en el terreno que se aprovechen de la situación», dijo.

Mientras tanto, el Ministro del Interior, Tito Karnavian, dijo que su partido había formado 9 equipos repartidos por Dukcapil en cada provincia afectada desde el 15 de noviembre.

Basarnas evacua los cuerpos de las víctimas del desastre en Aceh Tamiang

Explicó que Dukcapil no podía prestar ningún servicio sólo en las regiones. Aceh Tamiang, Aceh Oriental y Langsa. Mientras tanto, otras zonas se consideran normales.

«Bueno, reparamos los (documentos) dañados y ya está funcionando, y hasta la fecha se han producido 63.230 documentos, y todos están impagos. A partir de Tarjetas de Familia, KTP electrónicos, también hay Actas de Nacimiento, Actas de Defunción y otros», dijo Tito.

«Seguiremos trabajando, es decir ayudando a las personas que han perdido sus documentos para que tengan sus datos documentales, y una vez más no hay ningún costo», agregó.