Ministro de Educación y realización de aliento de aumentar la competencia de los maestros vocacionales a través del aprendizaje en profundidad

VIVA – Mejora de la calidad educación es una necesidad porque el mundo continúa cambiando rápidamente. Las habilidades difíciles y las habilidades blandas deben ser una provisión para la próxima generación de la nación porque con habilidades blandas, los estudiantes pueden transformarse en varias cosas. El Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, enfatizó que la educación debe aumentar la calidad para que pueda producir generaciones de calidad.

«No todo se estudiará en la escuela. Con la capacidad de las habilidades blandas, los estudiantes pueden tener disposiciones para ver un mundo cambiante, sobrevivir en un mundo cambiante y aprender cosas nuevas que no se enseñan en la escuela», dijo Abdul Mu’ti en actividades de capacitación de aprendizaje en profundidad para Gurú Provincia y capacitación vocacional de Java Occidental para aumentar la competencia de los educadores y el personal de la educación Profesional En 2025 Clase 13, en Cimahi, provincia de Java Occidental el lunes (22/09).

Dirección General de Educación Vocacional, Educación Especial y Educación de Servicios Especiales (PKPLK), Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemendikdasmen) Continúan fortaleciendo la competencia de los maestros vocacionales para que sean más relevantes para las necesidades del mundo de los negocios y el mundo industrial (DUDI) y apoyen la creación de graduados de educación vocacional competitiva adaptativa, competente y global.

Fortalecimiento Competencia Gurú Profesional

El ministro Mu’ti también enfatizó que los SMK en el futuro deben fortalecer las habilidades blandas, una de las cuales está en el aprendizaje en profundidad. El enfoque profundo es un enfoque de aprendizaje participativo cuando los estudiantes aprenden y están involucrados para encontrar o crear conocimiento.

El maestro como facilitador de aprendizaje es parte del alumno. El enfoque utilizado es un enfoque participativo, a saber, el maestro se convierte en parte del proceso de aprendizaje existente. La escuela vocacional es una unidad educativa que se espera no solo para preparar recursos humanos calificados, sino también que puede crear nuevos empleos con las habilidades que aprenden en SMK.

«Si desea mejorar la civilización de una nación, mejorar la educación. Si desea mejorar la educación, solucione lo que hay en el aula. En profundidad, el aprendizaje fortalece las habilidades blandas cómo pueden convertirse en estudiantes durante toda la vida y creativo», explicó Mu’ti antes de 248 maestros vocacionales/vocacionales.

El Director General de Educación Vocacional PKPLK, Tatang Muttaqin, dijo que el objetivo principal de este programa era armonizar las competencias de los maestros con las necesidades industriales. Además, este programa también tiene como objetivo mejorar las habilidades profesionales, la técnica vocacional y fortalecer los aspectos pedagógicos, el liderazgo y el emprendimiento de los maestros.

Se espera que la mejora de las competencias de los maestros (ascender y volver a establecer) esté más cerca de los graduados vocacionales con lo que Dudi necesita para que pueda garantizar que Dudi absorba los graduados de SMK más rápido. Por lo tanto, los maestros vocacionales deben ser abiertos y aprender. A través de esta iniciativa, se espera que la calidad del aprendizaje mejore y se pueda establecer una asociación sólida entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo.

«La educación vocacional es la columna vertebral en la preparación de los recursos humanos que están listos para el trabajo y el hábil. Si el maestro se está fortaleciendo en competencia, la calidad del aprendizaje en el aula está aumentando y el resultado es que los graduados vocacionales estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos del mundo del trabajo», dijo Tatang.

Todos los participantes sienten la implementación de este programa, uno de los cuales es Muhammad Fawzi, maestro de Smkn 1 Karawang. Fawzi dijo que los maestros vocacionales deben aumentar el conocimiento de acuerdo con el desarrollo de su tiempo. Con esta capacitación, Fawzi puede aplicar el conocimiento que obtuvo en el proceso de aprendizaje en su escuela.

«Si en la escuela es limitado, por lo que necesitamos este tipo de capacitación para actualizar el conocimiento. Con este último conocimiento también podemos preparar a los graduados de SMK que son verdaderamente hábiles de acuerdo con las competencias tomadas como las habilidades blandas», explicó Fawzi.

En esta serie, el Ministro de Educación y Centro también tuvo la oportunidad de revisar las instalaciones de práctica utilizadas para la capacitación de mejora y resaltación seguida de la inauguración de las prácticas de las plantas de energía solar.