Ministro de Educación Básica dice que 18 escuelas en Aceh Tamiang todavía aprenden en tiendas de campaña

Banda Aceh, VIVA – Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Ministro de Educación Primaria) RI Abdul Mu’ti declaró hasta 18 escuela quienes estan afectados desastre Inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh estudio en carpa tras los daños a las instalaciones educativas debido al desastre.

Lea también: La tasa de natalidad en Corea del Sur está empeorando, 4.000 escuelas han cerrado y miles de profesores han sido despedidos



«Seguiremos esforzándonos por crear una escuela de emergencia para los estudiantes que estudian en tiendas de campaña. La construcción se llevará a cabo lo antes posible», dijo Abdul Mu’ti en la Regencia. Aceh Tamiangsegún lo informado por EntreLunes 5 de enero de 2026.

Esta declaración se hizo al margen de ser el supervisor de la ceremonia el primer día de clases después del desastre en SMA 4 Vocational Youth, Aceh Tamiang Regency.

Lea también: UGM confía en la tecnología para acelerar la gestión de desastres en Sumatra



Explicó que la provincia de Aceh fue la zona más afectada por las instalaciones de las unidades educativas debido a inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en Aceh Tamiang Regency.



Residuos de troncos tras la inundación en el internado islámico Darul Mukhlisin Aceh Tamiang

Lea también: 1.138 IPDN Praja enviados a Aceh Tamiang para limpiar oficinas de servicios después de las inundaciones



Dijo que las inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron Aceh tuvieron un impacto en 2.756 escuelas/unidades educativas repartidas en todos los distritos/ciudades afectados por el desastre.

Explicó que hasta el 90 por ciento de las escuelas en la provincia de Aceh o 2.468 escuelas estaban operativas, 18 escuelas utilizaban tiendas de campaña y 288 escuelas aún estaban en proceso de limpieza.

Dijo que en esta ocasión su partido distribuyó simbólicamente 2 mil kits escolares de un total de 15.500 entregados.

El Ministerio de Educación Básica también proporcionó 78 tiendas de campaña y 100 aulas de emergencia, 90.000 ejemplares de libros de texto, 300 millones de apoyo psicosocial, así como fondos operativos.

La educación de emergencia alcanzó los 11,29 mil millones de IDR en Aceh.

En esta ocasión, el Ministro de Educación Básica, que también estuvo acompañado por el jefe interino del Departamento de Educación de Aceh, Murthalamuddin, visitó los avances de la revitalización de las escuelas en Aceh Tamiang y Langsa.

En Langsa, el Ministro de Educación Básica visitó SDN 4 Langsa y SDIT Muhammadiyah Langsa, a la que también asistió el alcalde de Langsa, Jeffry Sentana.