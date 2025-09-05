Ministro de Derechos Humanos Sambangi Unisba Bandung después de los disturbios y el disparo de gases lacrimógenos

Yakarta, Viva – Ministro de Derechos Humanos, Natalio PigaiVisite la Universidad Islámica de Bandung (Unisba) para hacer un seguimiento del incidente antidisturbios acompañado del tiroteo gas lacrimógeno En el área del campus unos días antes.

Pigai quiere asegurarse de que las actividades académicas en Unisba vuelvan a la normalidad, así como revise directamente las condiciones posteriores a la carga que habían interrumpido el orden del campus.

Durante su visita, Pigai también enfatizó la importancia de mantener la libertad académica como parte de los derechos humanos que no deberían violarse, incluso en una situación precaria.

«Nuestra presencia aquí es ver de primera mano cómo las condiciones actuales en Unisba y garantizar que los derechos alumno Y la comunidad académica sigue siendo protegida «, dijo Pigai al equipo de medios, el viernes 5 de septiembre de 2025.



Ministro de Derechos Humanos Natalius Pigai

Pero cuando se le preguntó sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos en el incidente, Pigai decidió no dar comentarios detallados.

Dijo que su partido todavía estaba recopilando datos y realizaría más estudios antes de tomar una posición oficial.

«En este momento todavía estamos en la etapa de información de observación y profundización de la información. No queremos especular», dijo.

Se sabe que hace unos días había una tensión en el campus de Unisba que condujo al caos entre el aparato y los estudiantes.

La situación se calienta hasta que se informa que las autoridades disparan gases lacrimógenos al área del campus, lo que provoca temores generalizados de las posibles violaciones del espacio académico que deberían ser neutrales y seguros.

El ministro Pagai espera que la situación en Unisba pronto se recupere y todas las partes puedan retrasarse mientras esperan más investigaciones.

(Informe: Cepi Kurnia/Tvone)