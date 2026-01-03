Ministro de Derechos Humanos pide a la policía que investigue el terrorismo contra activistas e influencers

Jacarta – Ministro de Derechos Humanos (HAM), Natalius pigaipidió a la policía que investigue una serie de acciones terror contra un numero activista e influencers, tras criticar la gestión de las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra en Sumatra a finales de noviembre de 2025.

Lea también: Influencers aterrorizados por hablar sobre desastres, el gobierno garantiza la libertad de opinión



«Relacionado con el terror desenfrenado que nos ha afectado hombre de influencia«Pido a la policía que investigue a fondo para que se conozca el motivo y quiénes son los autores», dijo Pigai en su declaración, citada el sábado 3 de enero de 2026.

Pigai aprecia a cualquiera, incluidos los influencers, que aprovecha su derecho a la libertad de opinión para transmitir sus opiniones. crítica.

Lea también: La casa de su familia fue aterrorizada, la creadora de contenido Sherly Annavita comparte imágenes de CCTV





Ministro de Derechos Humanos (HAM), Natalius Pigai

«Actualmente disfrutamos de un excedente democrático, es decir, el derecho a expresar pensamientos y sentimientos, garantizado sin ningún protocolo de circulación. En esta situación, es imposible que las instituciones, y mucho menos el Estado, obstaculicen esta libertad», afirmó.

Lea también: Prabowo: Los líderes deben estar preparados para ser blasfemados cuando vayan a lugares de desastre



Sin embargo, Pigai nos recordó la importancia de tener cuidado en nuestras opiniones. En la práctica, las críticas transmitidas a menudo se convierten en ataques al honor de personas e instituciones.

Pigai afirmó que es posible que haya partes que utilicen esta narrativa para aparentar ser víctimas (jugar a ser víctimas), con el fin de aumentar el número de clientes y seguidores en las redes sociales y desencadenar disturbios interpersonales.

Por ello, dijo que hay que tener cuidado para que no se haga mal uso del espacio democrático, ya sea para intereses personales o de determinados partidos. Aparte de eso, Pigai también pidió a los influencers que no acusaran inmediatamente al gobierno de perpetrador al transmitir críticas.

Porque hasta ahora no se ha confirmado que ninguna parte sea responsable de los desastres ocurridos en varias zonas de la región norte de Sumatra, sin una investigación por parte de las fuerzas del orden.

Pigai dijo que la libertad de opinión suele ir acompañada de la práctica de liderar opiniones utilizando una lógica pervertida, como ataques personales (ad hominem), manipulación de las emociones, generalizaciones excesivas e incluso confusión de causa y efecto.

Por lo tanto, también invitó al público a no dejarse influenciar fácilmente por estos patrones de pensamiento falaces y a ser racionales y objetivos al evaluar la información, especialmente en las redes sociales.

Mientras tanto, en cuanto a la gestión de desastres en Sumatra, Pigai afirmó que el gobierno ha demostrado seriedad a través de un trabajo real sistemático, masivo y planificado.