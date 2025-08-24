Ministro de Defensa Rajnath Singh Felicitados Astronautas Gaganyaan







Honrando el orgullo de la India, Ministro de Defensa de la Unión Rajnath Singh El domingo, el grupo Felicitado Capitán Shubhanshu Shukla. En un momento de orgullo nacional, el ministro de Defensa, Rajnath Singh, también honró a otros Gaganyatris: el capitán del grupo PV Nair, el capitán del grupo Ajit Krishnan y el capitán del grupo Angad Pratap, en una gran ceremonia en Delhi.

Rajnath Singh, mientras elogió su contribución durante la rigurosa capacitación y operaciones, los aclamó como el orgullo de la India, encarnando las ambiciones de la nación en la exploración espacial.

El Ministro de Defensa de la Unión, mientras elogiaba a Gaganyatris, también dijo. «El temperamento mostrado por todos ustedes durante el entrenamiento no solo fue impresionante en sí mismo, sino que diría excelente … Realmente me siento orgulloso de dar la bienvenida y felicitar al hijo de la Madre India, Capitán del grupo Shubhanshu Shuklay sus otros colegas, el capitán del grupo PV Nair, el capitán del grupo Ajit Krishnan y el capitán del grupo Angad Pratap. Todos los compatriotas están orgullosos de todos ustedes. Y están orgullosos porque todos ustedes han enorgullecido a los compatriotas «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Destacando el notable viaje espacial de la India, desde misiones lunares hasta la exploración de Marte, el Ministro subrayó la misión Gaganyaan como un testimonio de una India autosuficiente, que se mantuvo en alto entre los poderes espaciales globales.

Rajnath Singh afirmó además: «Hoy, cuando miramos hacia el viaje espacial de la India, encontramos que nuestra contribución no se limita simplemente a enviar satélites al espacio. Hoy, India ya ha marcado su presencia de la luna a Marte. Hoy, India está completamente preparada para misiones como Gaganyaan también. No veo esto simplemente como un logro técnico, sino como un nuevo capítulo de la India autosuficiente, donde estamos parados con pleno orgullo entre los principales poderes espaciales del mundo «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El ministro de Defensa, Rajnath Singh, mientras elogia el logro de la India en los programas de exploración espacial, dijo que «el programa espacial de la India no se limita a los laboratorios y vehículos de lanzamiento. Es un símbolo de nuestras aspiraciones nacionales y visión global. La visión de la India es la visión de la India. No vemos el espacio simplemente como un campo de investigación, pero como la economía, la seguridad y el futuro futuro de la humanidad para la mañana. de civilización humana «.

El Ministro de Defensa de la Unión, Singh, mientras destacaba aún más sus puntos de vista personales, declaró que: «Vengo de la circunscripción parlamentaria de Lucknow, y Shubhanshu Shukla es de allí. También es nuestro votante. Rakesh Sharma Representó a la India en el espacio, Shubhanshu Shukla nació poco después. Nació un sueño con él, para ver algún día la Tierra desde el cielo. Hoy, cuarenta años después, el sueño de la infancia de Shubhanshu se ha hecho realidad, e India ha izado una vez más su bandera en el espacio «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





