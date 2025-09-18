Ministro de Coordinación de Empoderamiento Comunitario y Ministerio de UMKM Fortalecimiento de la legalidad de los clientes de PNM

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Conviértase en el anfitrión de la facilidad y protección de los micro negocio que se celebra en Gor Tambora Poltekpar, Central Lombok, West Nusa Tenggara. El evento iniciado por el Ministerio de UMKM tiene como objetivo fortalecer la legalidad, la protección y el desarrollo de micro empresas a través de diversos servicios que van desde licencias, certificación Halal e DPR, hasta el acceso al capital y el seguro.

Leer también: Ministerio de PKP, PNM y SMF Sinergi que se dan cuenta de un hogar de una casa para preparación de prejuicio en Wajo



PNM viene con el espíritu de empoderamiento con 10 clientes (9 Mekaar y 1 Ulamm) seleccionados de un total de 1000 clientes para que las MIPYME puedan ascender a través de los programas de financiación, asistencia y capacitación sostenible.

Leer también: PNM junto con Holding Ultra Micro Realing Access Financial Equitable



Este festival es un espacio estratégico para que PNM ayude a los micro empresarios a comprender la importancia de la legalidad y el acceso a la protección empresarial. A través del stand de servicio disponible, PNM brinda educación al público sobre el papel de la financiación Ultra -Micro, así como los beneficios de los programas PNM Mekaar y Ulamm que se ha demostrado que ayudan a millones de pequeñas empresas en toda Indonesia. Además, la presencia de PNM en este festival confirma el compromiso de la compañía de continuar trabajando junto con el gobierno para crear un clima comercial saludable, seguro y competitivo.

Según los datos del Ministerio de Cooperativas y MIPYME, el sector MIPYME contribuye con más del 61% del Producto Interno Bruto (PIB) de Indonesia y absorbe alrededor del 97% de los trabajadores nacionales. Sin embargo, todavía hay muchos actores de MIPYME que no tienen legalidad comercial o protección formal.

Leer también: PNM invita a los clientes a cambiar los desechos plásticos a fuentes de ingresos



El viceministro de Kumkm, Helvi y Moraza, en sus comentarios, enfatizó: «Ser el propietario de MISMES es una actividad muy noble y combatientes humanitarios. Debido a que al abrir un negocio, no solo apoyan a sus familias, sino que también crean nuevos empleos, reducen el desempleo y, al mismo tiempo, ayudan a reducir la pobreza». Dijo Helvi.

Respondiendo a esto, el presidente del Presidente del Nacional Permodalan Madani (PNM), Arief Mulyadi agregó: «Gracias al Sr. Helvi y al Sr. Muhaimin por su apoyo a PNM, creemos que las MIPYME son la columna vertebral de la economía de la nación. Con una fuerte legalidad y acceso a la financiación, los actores de MSME podrán crecer más grandes y competitivos.

A través de este festival, PNM es optimista de que puede dar a luz a MIPYME cada vez más independientes y protegidas, para que las pequeñas empresas puedan ascender en clase y transformarse en negocios sostenibles. El espíritu de cultivar, cariñoso e inspirador transportado por PNM es una base para traer un nuevo optimismo, que desde NTB a todos los rincones del país, las MIPYME de Indonesia continuarán siendo un pilar económico sólido y podrán traer a Indonesia más próspera.