Ministro de Comunicaciones y Tecnología despliega ‘Alutsista’ en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental: existe Starlink

Jacarta – El Ministerio de Comunicaciones y Digital (Kemkomdigi) presenta diversas vías para las víctimas de las inundaciones en la Provincia AcehSumatra del Norte (Sumatra del Norte), y Sumatra Occidental (Alarde) pueden mantenerse conectados con familiares a través de servicios de conectividad de emergencia.

Ministro de Comunicaciones y Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid Dijo que proporcionar este equipo de asistencia era el esfuerzo y el compromiso del gobierno para garantizar que cada ciudadano pudiera comunicarse nuevamente con sus familias y que la coordinación de la gestión de desastres pudiera funcionar en medio de una situación desafiante.

«En una situación crítica como ésta, cada dispositivo enviado trae esperanza y ayuda a los residentes a mantenerse informados y conectados con sus familias», afirmó el domingo 30 de noviembre de 2025.

Para proporcionar una red integral, Kemkomdigi la ubicará en varios puntos estratégicos que requieran una conexión a Internet, como puestos de desastre y campos de refugiados.

En este caso, Meutya Hafid dijo que proporcionaría asistencia en forma de 19 unidades de generadores, 19 conjuntos de terminales Satria-1 y 32 unidades de equipos. Enlace estelar.

Con esta herramienta, se espera que las personas puedan seguir conectadas con sus familiares. De las 19 unidades generadoras recibidas por los funcionarios en el aeropuerto Halim Perdanakusuma, 8 unidades generadoras llegaron a Aceh y 2 unidades generadoras llegaron a Sibolga, y el resto aún está esperando su transporte.

Mientras tanto, se ha distribuido asistencia del equipo terminal Satria-1 a las zonas de desastre, que consta de 7 equipos para la región de Aceh, 6 equipos para la región de Sumatra del Norte y 6 equipos para la región de Sumatra Occidental.

Aparte de eso, el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, en colaboración con Starlink Indonesia, también brindó asistencia con 32 unidades de equipos Starlink, de las cuales 20 unidades se distribuirán a Aceh y 12 unidades al norte de Sumatra.

Además, el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología informó que en las últimas 24 horas se han restaurado con éxito un total de 707 torres (sitios) de BTS, para que las personas en los subdistritos de las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental puedan volver a comunicarse con sus familiares dondequiera que estén.

Según el informe proporcionado por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, hasta el 29 de noviembre de 2025 a las 00:00 horas, hasta 707 torres habían vuelto a su funcionamiento normal desde las 2.463 torres anteriores que sufrieron interrupciones el 28 de noviembre a las 07:00 horas, dejando 1.756 torres aún en proceso de restauración.