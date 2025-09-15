Ministro de Asuntos Interiores Tito con mucha corrupción en fondos de transferencia a las regiones

Yakarta, Viva – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Ri, Tito karnavian está furioso porque dana transferir el área a menudo corrompido. Tito evaluó que la eficiencia presupuestaria lanzada por el gobierno central debería poder evitar la práctica ilícita.

«Para verificar y equilibrar bien, pero a veces también hay prácticas lamentables de comillas, colusión», dijo Tito a periodistas en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Tito reveló que la práctica de Bancakan generalmente se realizaba no solo la cabeza regional. Pero, continuó, también el DPRD, el personal, los colegas políticos y otros partidos.

Examen de la corrupción sospechosos en la construcción de carreteras en el norte de Sumatra. (ENTRE) Foto : Entre fotos/Indrianto Eko Suwarso/Tom

«Por ejemplo, creo que muchos casos, algunas áreas en las que el DPRD es Bedol Desa, como en North Sumatra hace unos días, Jambi, luego en West Papua, en Java Oriental todavía está en curso, y varias otras regiones», dijo Tito.

No solo transferir fondos a las regiones, practicar corrupción También a menudo se encuentra en fondos de asignación especiales.

«Ahora, los últimos, incluso los fondos APBD, Dak fondos del Centro, que son fondos de asignación especiales, que fueron descubiertos por los jefes regionales que se ejecutarán ayer agosto, del Ministerio de Salud, Dak para construir hospitales, también estaba corrompido, en el este de Kolaka», dijo Tito.

Debido a estos hallazgos, Tito enfatizó que la comunidad comenzó a no creer en la gestión financiera regional, porque su integridad estaba en el centro de atención.

«Ahora esto hace, se disculpa con todo respeto, hay plena confianza en la región. Debido a que era integridad y debido a la situación, la situación política de la atracción, la cabeza regional era demasiado presión», concluyó.