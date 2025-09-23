Ministro de Asuntos Interiores, Región de urgencia con alta inflación, fortalece la coordinación de control con BP a Bulog

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian preguntó al gobierno regional (Gobierno regional) cuya tasa de inflación aún es alta para fortalecer la coordinación con una serie de partes relacionadas, como la Agencia Central de Estadísticas (Bps) hasta Bullog. Esta coordinación es necesaria especialmente para encontrar la causa del aumento inflación así como el paso de control.

Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos del Interior en la reunión regional de coordinación de control de inflación que se combinó con una discusión sobre la evaluación del apoyo del gobierno regional en el programa de 3 millones de viviendas. El foro tuvo lugar híbrido del edificio Sasana Bhakti Praja (SBP), la sede del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, martes (23/09/2025).

El Ministro del Interior explicó que los logros de inflación nacionales actuales estaban relativamente controlados en un 2,31 por ciento año tras año en agosto de 2025.

Además, el Ministro del Interior dijo que la tasa de inflación no debería ser demasiado baja o demasiado alta. La inflación que es demasiado baja, por ejemplo, menos del 1 por ciento, dificultará a los productores como agricultores, pescadores y actores de la industria porque el precio no puede cubrir los costos de producción. Por el contrario, la inflación por encima del 3.5 por ciento también dañará a la comunidad como consumidores porque el precio de las necesidades es demasiado alto.

«El equilibrio entre productores agradables y consumidores divertidos. De modo que a 2.31 [persen] Este es un muy buen número «, explicó el Ministro del Interior.

Sin embargo, también recordó que había varias áreas con tasas de inflación superiores al 3.5 por ciento, como Sumatra del Norte, Central Sulawesi, Papúa del Sur, Sureste de Sulawesi, Montañas de Papua, Aceh, Riau y West Sulawesi. Por esta razón, el Ministro de Asuntos del Interior alentó a la cabeza regional a coordinar más intensa con varias partes relacionadas.

«Por favor, siéntese con el BPS local, luego Bulog, luego también con el Banco Indonesia, que está allí, representantes, si es necesario con la Asociación de Empleadores, como Kadin o Apindo para buscar las causas», ordenó.

Según el Ministro del Interior, la alta inflación en un área puede verse influenciada por muchos factores. Esto incluye un suministro limitado de alimentos, aumentos de precios regulados por el gobierno, como los aranceles de agua potable, los problemas de distribución debido a las barreras climáticas o logísticas. De hecho, no descarta la posibilidad de la práctica del almacenamiento de bienes por ciertos elementos.

«Esa es la necesidad de que hagamos una evaluación», explicó.

Por otro lado, también destacó el desarrollo de una serie de productos que afectaron el índice de desarrollo de precios (IPH) en la tercera semana de septiembre de 2025. Dijo que el precio de las chalotes experimentó una tendencia de disminución significativa. De las 309 regencias/ciudades que anteriormente aumentaron en la tercera semana de agosto de 2025, solo quedaban 31 regiones en la tercera semana de septiembre de 2025. Mientras tanto, había 303 distritos/ciudades que realmente experimentaron una disminución en el precio de las chalotes en el mismo período.

«Esto es interesante y debe saber si el consumo se reduce, parece que no. O tal vez porque ha habido una distribución de distribución», dijo.

No solo eso, los productos de arroz también son una gran preocupación. El Ministro del Interior explicó, las operaciones del mercado celebradas con Bulog y la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) lograron suprimir los aumentos de precios en muchas regiones. En la cuarta semana de agosto de 2025, el aumento de los precios del arroz ocurrió en 214 regiones. Sin embargo, en la tercera semana de septiembre de 2025, el aumento se registró solo en 106 regiones. El número de áreas que experimentaron una disminución en los precios del arroz también aumentó.

Sin embargo, hay una serie de productos que aún deben vigilarse porque la tendencia de aumento es bastante alta. Los productos básicos incluyen chile rojo, pollo de pollo y huevos de asador.

Para obtener información, la reunión fue atendida directamente por varios oradores, incluido el jefe de BPS Amalia Adininggar Widyasanti; Director General (Dirjen) del Ministerio de Vivienda Rural de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Imran; Tarea de actuación (Plt.) Diputado II para la Oficina de Economía y Personal de Alimentos del Presidente Edy Priyono; y director de disponibilidad de alimentos de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) Indra Wijayanto. También estaban presentes prácticamente personas de recursos de ministerios e instituciones relacionadas. Esta actividad también fue seguida virtualmente por las filas del gobierno regional, incluido el Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda).