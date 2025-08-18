Ministro de Asuntos Interiores ordenado para el Regente de Pati Sudewo a pesar de que quería ser ilegado

Yakarta, Viva – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) RI Tito Karnavian ordenó RegenteJava central, Sudewo continúa trabajando en los deberes del gobierno regional a pesar de que quieren ser expulsados por los residentes

«Digo que el gobierno continúa funcionando, de acuerdo con las reglas de la ley, el regente aún puede funcionar», dijo Tito a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el lunes 18 de agosto de 2025.

Citó el caso de la acusación del regente del jembro que había procedido en el DPRD, pero su regente continuó trabajando completando las tareas del gobierno local.



Demostración frente a la oficina de Pati Regent, Java Central

Tito explicó, si los votos en el DPRD llenaron el quórum con un acuerdo para imitar al regente, los resultados fueron entregados a Tribunal Supremo.

«Más tarde, la Corte Suprema será el árbitro», dijo Tito.

Tito afirmó respetar el proceso del Comité Especial (Pansus) en el PATI DPRD que se estaba ejecutando de acuerdo con el mecanismo aplicable. Además, el deseo de la gente de realizar una manifestación el 25 de agosto de 2025 con un registro anarquista.

«Por favor, solo si el Regente quiere comunicarse con la comunidad, de una manera más educada», dijo Tito.

Se sabe que el regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, aunque había demandas de las masas de los manifestantes para que renunciara a la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente.

«Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.



La demostración del impulso del regente de Pati Sudewo de renunciar Foto : Entre/akhmad nazaruddin lathif

Incluso con el proceso político que se implementó en el Pati Regency DPRD, acordando la propuesta derechos de cuestionario y el Comité Especial contra el Regente Pati.

«Sí, es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo.