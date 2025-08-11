Ministro de Asuntos Interiores, instó al gobierno regional a apoyar a las MIPYME a su certificación Halal

VIVA – El Ministro de Asuntos del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian apeló a los gobiernos locales (PEMDA) en toda Indonesia para apoyar activamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) en gestión certificación halal. Según él, la certificación Halal no es un problema religioso, sino una estrategia importante para tratar la competencia económica global.

Esto se transmitió en la reunión regional de coordinación de control de inflación que se combinó con una discusión sobre la aceleración del desarrollo del crecimiento económico, evaluando el apoyo del gobierno local en el programa de 3 millones de casas, la socialización de las circulares conjuntas con respecto a la aceleración de la formación del equipo de respuesta a incidentes de Siber en el gobierno regional y la facilitación de la certificación Halal en 2025. Esta actividad realizó la actividad de los sasana Bebrid Bakti (Builditation (Builting (Builting (Builting (Builting (Builting de SBJA.Ministerio del Interior), Lunes (8/11/2025).

«Esta es una cuestión de certificados halal, halal, las garantías de productos halal no significa que nos orienten hacia ciertas religiones, o tal vez, lo siento, el idioma puede decir que esto podría ser islamización, no. Pero esta es una batalla comercial, batalla global, economía», dijo el Ministro de Asuntos Interiores.

Él dijo que Indonesia es uno de los países con el mayor número de musulmanes del mundo, además de Pakistán y otros países. Sin embargo, los principales productores de productos halal en realidad provienen de países donde la mayoría de la población no es musulmana.

«El país brasileño es el número uno, los exportadores de la comida halal. Luego, India, América, Rusia, es uno de los países con grandes productores halales», explicó.

Además, la tendencia del consumo de productos halal ha aumentado rápidamente, especialmente en países con grandes poblaciones musulmanas. Indonesia, que tiene la mayor población musulmana del mundo, es un mercado muy potencial. Sin embargo, irónicamente, el mayor productor halal del mundo en realidad proviene de otros países.

«Por lo tanto, se ha convertido en una competencia global. Es por eso que alentamos a Indonesia doméstica, consumimos productos domésticos halal, sus propios productos», explicó el Ministro del Interior.

Esta condición, dijo el Ministro de Asuntos Interiores, es un desafío para que Indonesia pueda fortalecer la producción halal doméstica. Uno de ellos es a través de la aceleración de la certificación Halal para MIPYME facilitadas por la Agencia de Garantía de Productos Halal (BPJH).

«Esto debe involucrar a todos los gobiernos regionales para alentarnos a disfrutar de la producción. [halal] A nivel nacional, los consumidores de nuestra sociedad. No seas invadido desde afuera «, enfatizó.