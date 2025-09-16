Ministro de Asuntos Interiores del Interior Regional Regional optimiza la bonificación demográfica hacia Indonesia EMAS 2045

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian estimuló al Gobierno Regional (PEMDA) para optimizar Bono demográfico para crear Indonesia Gold 2045. Afirmó que los recursos humanos de calidad (recursos humanos) son un capital importante para el progreso del país.

Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos Interiores en la reunión regional de coordinación de control de inflación, que se combinó con una discusión sobre la evaluación del apoyo del gobierno regional en el programa de 3 millones de casas y la implementación de la hoja de ruta de desarrollo de la población (PJPK). Esta actividad tuvo lugar híbrido del edificio Sasana Bhakti Praja (SBP), la sede del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, martes (16/09/2025).

«Indonesia Gold 2045, Indonesia, es un país desarrollado con un ingreso per cápita de al menos 14 mil dólares estadounidenses por persona, es muy posible según lo predice muchas instituciones mundiales», dijo el Ministro de Asuntos Interiores.

Explicó que hay al menos tres condiciones importantes que Indonesia tiene para convertirse en un país desarrollado. Estas condiciones incluyen una gran cantidad de fuerza laboral, abundantes recursos naturales (SDA), así como un amplio tramo de territorio. La combinación de estos tres factores puede respaldar una mayor producción para fortalecer la economía. Según él, no muchos países tienen estas tres condiciones.

«OMS [negara] El capaz que controla la producción más fuerte que dominará «, explicó.

De los tres factores, el Ministro de Asuntos del Interior destacó la importancia de la existencia de recursos humanos de calidad. Porque no unos pocos países que tienen recursos naturales limitados, pero que puedan convertirse en países desarrollados porque cuentan con recursos humanos superiores.

«El problema no es un recurso natural que sea el principal impulsor para convertirse en un país desarrollado, sino un recurso humano de calidad», dijo.

Por lo tanto, enfatizó la importancia de utilizar la bonificación demográfica que Indonesia siente actualmente. Este impulso se caracteriza por una población de edad mucho más productiva que no productiva. Estas condiciones se convierten en oportunidades que deben optimizarse a través del desarrollo humano que sea sano, educado, capacitado y que tengan habilidades.

El Ministro del Interior, recordó al gobierno regional que no solo confiara en la riqueza de la SDA, sino que fortaleciera el programa para mejorar la calidad de la generación más joven.

«¿Cómo hacemos productivos a nuestros jóvenes, tienen habilidades, educadas, capacitadas, saludables», explicó.

Mientras tanto, el Ministro de Población y Desarrollo Familiar (Mendukbangga)/Jefe de la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar (BKKBN) afirmó que Wihaji, el desarrollo de recursos humanos debe comenzar a partir de la familia como la unidad más pequeña de la comunidad. Según él, la gestión de la población no solo está relacionada con el control de la población, sino que también garantiza la calidad de las familias desde aguas arriba hasta aguas abajo.

«Si nuestra familia está bien, si Dios quiere, la economía también será buena, la inflación también es buena, el estado también es bueno y esa es la base principal de nuestro ministerio es su fuerza de la familia», dijo Wihaji.

Además, Wihaji explicó la existencia de 30 indicadores PJPK que deben ser considerados por el gobierno regional. Estos indicadores incluyen disminución del retraso en el retraso, controlar las tasas de mortalidad materna e infantil, y aumentar la participación de la fuerza laboral. Afirmó que estos indicadores deben entrar en documentos de planificación regionales, como el Plan de Desarrollo de Medio Plazo Regional (RPJMD) para que la implementación pueda ser medible y sostenible.