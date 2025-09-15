Ministro de Asuntos Interiores Apreciación de la Comisión II del apoyo para mejorar el desempeño del Ministerio del Interior de TA 2026

VIVA – Ministro del Interior (Ministro del Interior) Muhammad Tito Karnavian Apreciado Comisión II RPD RI por su apoyo para mejorar la calidad del Programa del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Año Presupuesto (TA) 2026. Explicó, en 2026, el programa de trabajo del Ministerio del Interior se dividió en cuatro aspectos. Entre ellos se encuentran el programa de apoyo a la gestión, los programas de gobernanza de la población, los programas de desarrollo de capacidad del gobierno regional y de la aldea, así como los programas de desarrollo político y gubernamental público.

«En nombre del Ministerio de Asuntos Interiores, expreso mi gratitud y su alto aprecio por el honorable apoyo del liderazgo y los miembros de la Cámara de la Cámara de Representantes II», dijo el Ministro de Asuntos del Interior en la reunión de trabajo y audiencia de trabajo en el contexto de ajuste de RKA K/L en 2026 de acuerdo con los resultados de la discusión de la Agencia de Presupuesto de Ri. Y la Agencia de Presupuesto de Ri. Y la determinación del presupuesto de 2026 en el presupuesto de Allocation en el techo de la Corte de Representantes de la Cámara de Representantes, en la Cámara de Representaciones de la Cámara de Representantes, en la Comisión de la Cámara de Representantes. Edificio del Parlamento, Senayan, Yakarta, lunes (15/09/2025).

El Ministro del Interior agregó, en términos de la realización de gastos, planes de trabajo y presupuesto del Ministerio de Asuntos Interiores del año en 2026, se centrará en cuatro cosas. Entre estos están apoyando la implementación de la prioridad del Presidente en las regiones, optimizando el desarrollo y la supervisión de la administración del gobierno regional, llevando a cabo actividades nacionales de prioridad del Ministerio de Asignación de Asuntos Interiores enumerados en la carta conjunta del techo presupuestario de TA 2026, así como el gasto que no puede ser pospuesto.

El Ministro del Interior explicó, específicamente con respecto al apoyo de la implementación de programas de prioridad presidencial en las regiones, el Ministerio del Interior supervisará constantemente el crecimiento económico, controlará las tasas de inflación, apoyará la implementación de programas de alimentos nutricionales (MBG) gratuitos y apoyará los tres millones de programas de desarrollo en el hogar.

Además, el Ministerio de Asuntos Interiores también apoyará la implementación del programa cooperativo Village/Kelurahan Merah Putih, escuela de personas, autosuficiencia alimentaria, controles de salud gratuitos y manejo de desechos. El Ministerio del Interior también supervisa la construcción de presas e riego en las regiones.

«Luego, los dos optimizan el desarrollo y la supervisión de la administración del gobierno regional. Esta es la tarea principal del Ministerio del Interior, pero optimizamos», continuó el Ministro del Interior.

Por otro lado, en el contexto del apoyo a las actividades prioritarias nacionales, el Ministerio del Interior fortalecerá el servicio del Sistema de Información del Gobierno Regional (SIPD), fomentará la mejora de la calidad de la gobernanza de los partidos políticos y apoyará la aplicación de los estándares mínimos de servicio (SPM) de los asuntos básicos de trantibumlinmas trantibumlines. Además, otro esfuerzo es fortalecer el desarrollo de APBD y BUMD, así como la disposición institucional de PKK y Posyandu TP.

Además, relacionado con el gasto que es obligatorio y no se puede posponer, el Ministerio del Interior se realizará la adquisición de ingredientes alimentarios de Praja, a la selección de la aceptación del candidato Praja (SPCP). Luego, el Ministerio del Interior también se dará cuenta de la selección de miembros del organizador electoral y el cumplimiento de la falta de gastos operativos.

También presente en la reunión, el liderazgo y los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes II, Ministro de Planificación Agraria y Spacial/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN) Nusron Wahid, Viceministro Vicemático de ATR/BPN Ossy Dermawan, Secretario General (Secretario General) del Ministerio de Asuntos del Interior Tomsi Tohir junto con los rangos, así como el Secretario del Borde Nacional (Bordes) (Bordppp) (Bordppp) (Bordp) (Bordes de Bordes) (Bordes). Makhruzi Rahruzi.