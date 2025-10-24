Ministro de Asuntos Exteriores dice que los ciudadanos indonesios que se niegan a regresar de Camboya quieren buscar trabajo en otro lugar

Jacarta – Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) RI, Sugiono dijo que los ciudadanos Indonesia (ciudadano indonesio) que no quieren regresar a Indonesia después de ser víctimas de fraude en línea en Camboya porque quería buscar trabajo en otro lado.

«Como dije ayer, estamos tratando de protegerlos, enviarlos a casa. Pero según algunas de las informaciones que obtuve, también hay quienes no quieren volver a casa. No quieren volver a casa con la esperanza de poder trabajar en otro lugar», dijo Sugiono a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial de Yakarta, citado el viernes 24 de octubre de 2025.

Sugiono entregó derechos a cada ciudadano indonesio con respecto a los planes de regresar a Indonesia. Sin embargo, aseguró que el gobierno facilitará la repatriación de estos ciudadanos indonesios.

«Pero se lo devolveremos a cada individuo. Pero lo cierto es que el gobierno está aquí para resolverlo», afirmó el secretario general del Partido Gerindra.

A título informativo, un total de 97 ciudadanos indonesios (WNI) fueron detenidos por la policía tras huir de un centro de fraude en línea en Camboya.

Anteriormente se informó que los ciudadanos indonesios estuvieron involucrados en un motín y escaparon de ser capturados por una empresa de fraude en línea en la ciudad de Chrey Thum, provincia de Kandal, Camboya, el 17 de octubre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) confirmó que buscará la repatriación de 97 ciudadanos indonesios que fueron detenidos tras huir de un centro de fraude en línea en Camboya.

«Intentaremos coordinarnos con las autoridades locales para brindarles asistencia legal, incluidos nuestros esfuerzos para garantizar que puedan ser devueltos a Indonesia», dijo la Directora de Protección para Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha, durante una reunión con los medios de comunicación en Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Según Judha, de los 97 ciudadanos indonesios implicados, 86 se encuentran actualmente en la comisaría de policía de Chrey Thum, mientras que otros 11 están siendo tratados en el hospital debido a sus heridas.

Confirmó que la embajada de Indonesia en Phnom Penh había examinado el estado de los 11 ciudadanos indonesios y descubrió que ninguno de ellos tenía heridas que pusieran en peligro su vida.

A pesar de confirmar los informes de que se escucharon disparos durante los disturbios, Judha también confirmó que ningún ciudadano indonesio había muerto.

La Embajada de Indonesia realizó visitas consulares y se reunió directamente con 86 ciudadanos indonesios que se encontraban en la comisaría. De los ciudadanos indonesios, 4 de ellos habrían estado involucrados en actos de violencia durante los disturbios, dijo.