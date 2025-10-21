Ministro Coordinador Yusril revela plan para revisar ley y diferencia entre narcotraficantes y usuarios

Jacarta – Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría (Imipas), Yusril Ihza Mahendra revelar el plan revisión Ley Número 35 de 2009 sobre Narcóticos.

Quiere que haya reglas que diferencien entre traficante de drogas y usuarios o usuarias.

«Esto también está relacionado con los planes para mejorar la propia ley de estupefacientes, que por supuesto tendrá que diferenciarse entre traficantes y usuarios en el futuro», dijo Yusril a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, citado el martes 21 de octubre de 2025.

Según Yusril, no todos los consumidores de drogas deben ser detenidos y enviados a instituciones correccionales (paginas).

Yusril dijo que otros castigos además de la detención en prisión podrían reducir el problema del exceso de capacidad carcelaria.

«No todos los usuarios tienen que ser encarcelados (penitenciarios). Por lo tanto, se reducirá el número de presos», dijo.

Por otro lado, Yusril destacó que su partido seguirá tomando medidas contra los funcionarios de prisiones sospechosos de estar involucrados en el tráfico de drogas en las cárceles.

Las sanciones impuestas varían, desde el despido o despido hasta el descenso de categoría.

Aparte de eso, dijo que más de mil funcionarios de prisiones habían sido llevados a Nusakambangan para recibir educación y capacitación como un esfuerzo por mejorar el ambiente carcelario.

«Sí, los agentes implicados han sido procesados, algunos han sido despedidos, otros han sido degradados de rango y más de mil de los que carecen de disciplina han sido llevados ahora a Nusakambangan para recibir educación y fortalecer su disciplina como funcionarios penitenciarios», dijo Yusril.