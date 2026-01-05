Ministro coordinador Airlangga dice que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela no ha tenido impacto en los precios del petróleo

Jacarta – Ministro Coordinador (Menko) de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto dijo que la escalada del conflicto entre Estados Unidos de América (Estados Unidos) y Venezuela no ha tenido impacto en los precios aceite Importaciones de Indonesia.

«En los últimos uno o dos días no ha habido cambios, no hay un alto nivel de agitación», dijo Airlangga a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Airlangga dijo que actualmente los precios mundiales del petróleo siguen siendo relativamente bajos o alrededor de 63 dólares estadounidenses por barril.

Hasta ahora, Airlangga dijo que el gobierno de Indonesia continúa monitoreando los acontecimientos entre Estados Unidos y Venezuela.

«Esto todavía se está supervisando, porque lo principal es el efecto sobre los precios del petróleo», afirmó.

Anteriormente informado, el presidente de los EE. UU. Donald Trump afirmó que sus tropas habían lanzado un ataque a gran escala contra Venezuela.

Trump también anunció que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados de Venezuela.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, pronto serían juzgados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Trump también dijo que su partido administraría las refinerías de petróleo de Venezuela después del arresto. Nicolás Maduro en Caracas el sábado 3 de enero de 2026.

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido arrestado

Afirmó que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela por el momento después de que un ataque militar estadounidense llevara al arresto del presidente Nicolás Maduro. Trump hizo esta declaración en una conferencia de prensa, luego de una importante operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela el domingo 4 de enero de 2026.

Trump dijo que Estados Unidos gestionaría Venezuela hasta que se lograra una transición de poder segura, ordenada y legítima. También enfatizó que grandes petroleras de Estados Unidos ingresarían a Venezuela para reparar la infraestructura petrolera que, según dijo, estaba dañada e improductiva.

Trump cree que la industria petrolera de Venezuela ha experimentado durante mucho tiempo fallas de gestión. Dijo que las compañías petroleras estadounidenses invertirían miles de millones de dólares para mejorar las instalaciones de producción y distribución, así como para reactivar el sector energético del país. Trump afirma que este paso resultará en beneficios para el pueblo venezolano y para Estados Unidos.

La propia Venezuela tiene reservas de petróleo crudo muy grandes, alrededor de 303 mil millones de barriles, o casi el 20 por ciento de las reservas totales de petróleo del mundo. Esto convierte al país en uno de los objetivos estratégicos de la política energética global de Estados Unidos.