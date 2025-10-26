Ministro Coordinador AHY revela las razones por las que el nuevo aeropuerto está vacío de actividad aérea

Bandung, VIVA – Ministro coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono (A MÍ) responder a una serie de fenómenos aeropuerto nuevo en una patria que carece de actividad aeronáutica.

Según AHY, una de las principales causas es la ubicación de la construcción del aeropuerto, que no es estratégica y tiende a estar aislada, como sucedió en el Aeropuerto Internacional Kertajati West Java (BIJB) en Majalengka.

Tras inaugurar el Nuevo Edificio DPD Demócrata Java Occidental en el área de Arcamanik, ciudad de Bandung, AHY evalúa que el desarrollo de infraestructura, incluidos aeropuertos y muelles, debe integrarse y conectarse con otros accesos de transporte.

Ministro Coordinador de Infraestructura, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Foto : tvOnenews.com/Syifa Aulia

«El desarrollo de infraestructura como aeropuertos y muelles debe estar conectado a la conectividad por carretera hacia y desde esos lugares. No dejemos que la infraestructura sea grande, buena, costosa, pero no óptima», dijo AHY.

AHY, presidente general del Partido Demócrata, añadió que actualmente el gobierno sigue intentando reactivar los aeropuertos que están vacíos de pasajeros. Este esfuerzo se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio de Transporte, los gobiernos regionales y varios ministerios relacionados siguiendo instrucciones directas del presidente Prabowo Subianto.

Se espera que este paso estimule el sector turístico y apoye el crecimiento económico local, incluido el sector de las MIPYMES y la economía creativa.

«Queremos que estos aeropuertos vuelvan a funcionar, para que puedan dar un giro a la economía regional y atraer turistas, tanto nacionales como extranjeros», afirmó AHY.

Informe de Cepi Kurnia/tvOne Bandung