Ministra Maman destaca que las medianas empresas que trabajan en minería deben convertirse en inversores angulares

Jacarta – Hombre de negocios secundario quien consigue concesión mío confirmado debe ser ángel inversor para micro y pequeños empresarios de la región. Este requisito tiene como objetivo aumentar el impacto económico de la regulación.

Ministro de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES) Maman Abdurrahman exige que esto lo cumplan las medianas empresas que trabajan en las minas.

«Estamos agregando una condición, que los medianos empresarios que obtengan una concesión minera de un máximo de 2.500 hectáreas están obligados a hacerlo responsabilidad empresarial corporativa«, dijo mamá cuando se reunió en la Oficina del Ministerio de MIPYMES, Yakarta, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Mamá significa, responsabilidad empresarial corporativa como obligación de los medianos empresarios de brindar construcción a las micro y pequeñas empresas ubicadas alrededor de las áreas de concesión minera.

[Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Smesco, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Juni 2025] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Las relaciones que existen, dijo Maman, son profesionales entre empresas, como la prestación de asistencia para préstamos de capital, asesoramiento, apertura de acceso al mercado de carácter más profesional, etc.

En otras palabras, se espera que los medianos empresarios se conviertan en inversionistas ángeles para micro y pequeños empresarios con fondos provenientes de las ganancias de las concesiones mineras obtenidas.

Los inversores ángeles son personas que proporcionan financiación privada a microempresas.

«Por ejemplo, se han beneficiado de concesiones mineras. Como inversores ángeles, brindan acceso a préstamos de capital, capacitación y acceso al mercado a micro y pequeñas empresas de la zona», dijo Maman.

A través de esta obligación, se espera que los medianos empresarios puedan ayudar a los micro y pequeños empresarios de las zonas mineras a ascender de clase.

Maman también enfatizó que quienes recibirán concesiones mineras son los medianos empresarios ubicados en las zonas mineras.

Si no hay medianos empresarios en el área, dijo, las regulaciones permiten que el gobierno otorgue concesiones mineras a pequeños empresarios, con la esperanza de que estos pequeños empresarios puedan ser promovidos a medianos empresarios.

«El propietario de una empresa mediana debe ser una persona local, domiciliada en la zona minera. Esto le da a la zona la oportunidad de crecer», dijo Maman.

El Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, dijo que su partido está redactando un Reglamento Ministerial (Permen) para regular técnicamente la gestión minera por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYME), cooperativas y organizaciones religiosas.