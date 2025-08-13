Ministra de Religión señalando a Burhanuddin Muhtadi hasta que Alissa Wahid se convirtió en un equipo asesor de expertos

Yakarta, Viva – Ministro religioso Nasaruddin Umar forma Equipo asesor de expertos. Se sabe que la formación del equipo apoya el desempeño del Ministro de Religión.

Esto fue confirmado por el personal especial del Ministro de Religión, Gugun Gumilar. «Así es», dijo Gugun a los periodistas el miércoles 13 de agosto de 2025.

Al menos, hay 11 nombres en el equipo asesor, incluida la hija mayor del cuarto presidente Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid al Fundador, así como a la principal investigadora de indicadores políticos indonesios, Burhanuddin Muhtadi.

Además, estaban el ex Ministro de Educación y Cultura Muhammad Nuh, Filusuf y Rohaniawan Franz Magniso-Suseno, ex Viceministro de Educación Nacional Fasli Jalal, Profesor de Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, M Amin Abdullah y ex Rector de Uin Sunan Ampel Surabaya Syam.

Luego, estaba el canciller de la Universidad Islámica Internacional de Indonesia (UII) Komaruddin Hidayat, ex canciller de Uin Yakarta Amany Lubis, activista y pensador islámico Budhy Munawar Rachman, incluido el fundador de la Escuela Cikal Najelaa Shihab.

Citando los indicadores políticos indonesios de las redes sociales, la información sobre el nombramiento de Burhanuddin estaba justificada con felicitaciones.

«Felicitaciones y éxito Prof. Burhanuddin Muhtadi, por su nuevo mandato, varios asesores del equipo asesor experto del Ministro de Religión de la República de Indonesia», escribió el relato de Instagram de los indicadores políticos indonesios.