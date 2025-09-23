





Para garantizar una gestión efectiva de desastres, el gobierno de India ha asignado a los ministerios y departamentos específicos la responsabilidad de monitorear, emitir advertencias tempranas, prevención, mitigación, preparación y desarrollo de capacidades en relación con varios tipos de desastres, informó el PTI.

Una notificación oficial dijo que, si bien el Ministerio de Defensa manejará Avalanche, los derrames de petróleo serán manejados por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ciencias de la Tierra proporcionará una advertencia temprana para la ola de frío, el ciclón, el tornado, el terremoto, la ola de calor, el rayo, el tsunami, las tormentas de granizo y las fuertes lluvias y el ministerio de salud y el bienestar familiar tendrán cuidado de los biológicos para el cuidado de la biológica de cuidados, según una notificación de la notificación de un ministro de los afines.

El objetivo es minimizar las bajas e inconvenientes públicos en caso de tales emergencias.

Según una notificación emitida por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa tendrá la tarea de manejar avalanchas y derrames de petróleo.

El Ministerio de Ciencias de la Tierra será responsable de los sistemas de advertencia temprana relacionados con ondas frías, ciclones, tornados, terremotos, ondas de calor, rayos, tsunamis, tormentas de granizo y pesadas lluviaSegún el PTI.

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar gestionará los desastres biológicos, mientras que el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores se hará cargo de los desastres, incluidas ondas de escarcha y frío, sequías, tormentas de granizo e infestaciones de plagas.

Se han dividido responsabilidades relacionadas con las inundaciones: el Ministerio de Jal Shakti supervisará las inundaciones y las inundaciones de arrebato de los lagos glaciales, mientras que las inundaciones urbanas (excluyendo advertencias tempranas) serán administradas por el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos, según el PTI.

El Ministerio de Medio Ambiente, Forestal y Cambio Climático ha sido designado para manejar incendios forestales, así como desastres industriales y químicos. Mientras tanto, los deslizamientos de tierra estarán bajo el alcance del Ministerio de Minas, y el Departamento de Energía Atómica será responsable de tratar con emergencias nucleares y radiológicas.

La notificación, emitida bajo la Ley de Gestión de Desastres, 2005, dijo: «En el ejercicio de los poderes conferidos por la subsección (1) leída con la cláusula (HA) de la subsección (2) de la Sección 35 de la Ley de Gestión de Desastres, 2005 (53 de 2005), el gobierno central de por lo tanto Notifica … los Ministerios o el Departamento del Departamento del Departamento del Departamento del Departamento gobierno de la India … que tendrá la responsabilidad de monitorear, advertencia temprana, prevención, mitigación, preparación y desarrollo de capacidades con respecto al desastre que surge de varios peligros … «

(con entradas PTI)





