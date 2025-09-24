Ministerio del Interior y OJK Sinergi Fortalecimiento del acceso financiero regional inclusivo

VIVA – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Junto con la autoridad de servicios financieros (Ojk) Fortalece la sinergia para fortalecer el equipo de aceleración de acceso Finanzas regionales (Tpakd) para aumentar la inclusión financiera en las regiones. Afirmó el Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian, el gobierno se dirigirá a regiones con niveles mínimos de educación financiera.

«Eso es muy, muy bueno para la alfabetización de nosotros, con [memperkuat] Acceso financiero a la comunidad. Así que tocamos en el punto correcto «, dijo el Ministro de Asuntos Interiores al recibir una audiencia de la Junta de Comisionados de OJK y séquito en la sede del Ministerio del Interior, Yakarta, el miércoles (24/9/2025).

La sinergia está en línea con el Ministro de Asuntos del Interior (SE) Número 900/7105/SJ con respecto a la formación de TPAKD. Esto se emite para acelerar el acceso financiero regional en el apoyo al crecimiento económico al tiempo que mejora el bienestar de la comunidad. Los objetivos del TPAKD incluyen la expansión del acceso financiero, la extracción del potencial económico regional, la optimización de las fuentes de fondos y el aumento de la educación financiera y la inclusión.

TPAKD está dirigido por el Secretario Regional Provincial y Regencia/Ciudad (SEKDA), con un director compuesto por el Gobernador, Regente, Alcalde, Jefe de OJK y Jefe de la Oficina Representativa del Banco de Indonesia (KPW BI). Las tareas de TPAKD incluyen monitorear y evaluar, formular recomendaciones de políticas, proporcionar información al gobierno regional (PEMDA) y preparar un programa de aceleración de acceso financiero.

El Ministro de Asuntos del Interior enfatizó la importancia de la educación para el público con respecto al acceso bueno y legal y el sistema financiero. También alentó el mapeo de los niveles de inclusión financiera en cada región para que la intervención fuera más medible. Según él, debe haber datos sobre qué regiones son niveles bajos y altos de inclusión, como los datos de inflación.

Agregó que cuando los datos están disponibles a nivel de distrito/ciudad, el jefe regional puede moverse más rápido. La educación financiera también es importante para que el sistema bancario que se considera complicado puede ser más simple que la práctica de los tiburones de préstamos o préstamos ilegales en línea. También fomenta la colaboración con el sector bancario y las asociaciones gubernamentales regionales para expandir la educación financiera.

«Podemos usar otras máquinas para el objetivo, la alfabetización objetivo puede cooperar con otros mundos bancarios. Hacemos una red [dengan] Gobierno local, hay una asociación «, explicó.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Comisionado de OJK, Mahendra Siregar, reveló que TPAKD no solo funciona como un foro de coordinación, sino que también se convierte en una alfabetización y inclusión financiera que conduce a motocicletas. TPAKD es importante para garantizar que todos los niveles de la sociedad puedan sentir los beneficios de los servicios financieros. OJK también está comprometido a apoyar la coincidencia comercial entre los principales actores industriales en la región y el sector de servicios financieros.

«Hacemos el programa para aumentar la inclusión financiera a través de TPAKD», dijo.

Además, Mahendra enfatizó la importancia de la educación financiera para prevenir las prácticas de inversión ilegales. La educación financiera es la clave que hace que las personas sean más conscientes de los riesgos y beneficios de los servicios financieros. Por lo tanto, el OJK en sí se ha fortalecido, incluso a través del centro anti-SCAM que puede rastrear transacciones sospechosas. El gobierno regional puede acceder a todos estos dispositivos esperados a la comunidad.

«Para que aquellos a quienes damos su comprensión de alfabetización», dijo.

A la audiencia también asistieron el jefe de la supervisión ejecutiva del comportamiento de los servicios financieros, la educación y la protección del consumidor de Friderica Widyasari Dewi; Comisionado Adjunto de Relaciones Internacionales, Apuppt y Bambang Mukti Riadi regional; y jefe del Departamento de Alfabetización, Inclusión Financiera y Comunicación Mohammad Ismail Riyadi.