Ministerio del Interior y BNPP tiene el 80 aniversario de la República de Indonesia

VIVA – Todos los aparatos civiles estatales (Asn) Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) y la Agencia Nacional de Gestión Fronteriza (BNPP) asistieron al 80 aniversario de la República de Indonesia (RI). La ceremonia tuvo lugar en la Plaza Building A, sede del Ministerio del Interior, Yakarta, domingo (8/17/2025).

Secretario General (Secretario General) del Ministerio de Asuntos Interiores Tomsi Tohir actuó como inspector de ceremonia al usar ropa tradicional de la provincia de Lampung. Por otro lado, los funcionarios del escalón I usan ropa tradicional de varias regiones en Indonesia, mientras que los participantes de ASN usaban el uniforme del Cuerpo de Empleados de Indonesia (Korpri).

El tema del 80 aniversario de la República de Indonesia es «People United, Soberano y Prosperoso, Indonesia delantero». Se espera que este tema sea unificador del espíritu de la lucha de la nación para realizar una Indonesia cada vez más avanzada.

Durante la ceremonia, la adjudicación del honor de Satyalancana Karya Satya también se entregó a 381 empleados basados en el decreto presidencial Prabowo Subianto. Este premio fue otorgado a los funcionarios públicos que habían trabajado con lealtad a Pancasila, la Constitución de 1945, el estado y el gobierno, y mostraron dedicación continua, honestidad, habilidades y disciplina en un período de servicio 10 años, 20 años o 30 años.

Además, el honor de Satyalancana Wira Karya también fue otorgado a los empleados que se consideraba que tenían servicios y servicio extraordinarios al estado y la nación. Este premio fue otorgado como una forma de aprecio por Darmabakti en el campo del gobierno, que podría ser un ejemplo para la comunidad en general.