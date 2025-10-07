Ministerio de Salud emitió circular Sedention Publishing SLHS SpPG

Yakarta, Viva – El Ministerio de Salud emitió una circular (SE) relativa a la aceleración de la emisión del Certificado de Eligiene Saneamiento (SLHS) Para la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en el programa de alimentación nutricional gratuito (MBG) Como esfuerzo por garantizar la calidad a los beneficiarios.

Lea también: Complete el mensaje de amenaza de bomba a 2 escuelas internacionales en el sur de Tangerang: pague USD 30 mil o detone



«Aunque hay una aceleración del proceso, eso no significa que la calidad de la emisión de SLHS se reducirá o se convertirá simplemente en una formalidad», dijo el Director General Interino de Gestión de Enfermedades del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud) Murti Utami cuando se confirmó en Yakarta, el martes.



Actividades en SPPG Lanud Adi Soemarmo para preparar un paquete MBG Foto : Viva.co.id/fajar sodiq (Solo)

Lea también: AGO aclara las declaraciones de Riza Chalid y el jurista Tan sin ciudadanía tras la revocación del pasaporte



Mencionó que esto se hizo porque la seguridad alimentaria es tan importante como el contenido nutricional. Quiere garantizar que los alimentos del programa MBG no sólo sean nutritivos, sino también seguros para el consumo.

Ami explicó en una carta dirigida a todos los Jefes de Oficinas de Salud Provinciales, Regencia y Ciudad, así como a los Jefes de Oficinas de Servicio y SPPG en toda Indonesia, destacó que cada SPPG debe tener SLHS como una forma de cumplimiento de las normas de higiene y saneamiento.

Lea también: Ministro de Defensa: Equipos de medios gratuitos para recibir tratamiento en RSPPN



Además, dijo, a la unidad de servicio que estaba operando antes de la emisión de la SE se le dio un mes para cuidar el certificado, mientras que el SPPG establecido después de que la circular fuera válida debe obtener SLHS a más tardar un mes después de la determinación.

El certificado lo expide la Dirección de Salud Distrital y Municipal o el organismo designado por el Gobierno Regional. Para presentar SLHS, agregó que el SPPG debe adjuntar una carta oficial de solicitud, un documento de determinación de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), un plan de cocina y evidencia de que los manipuladores de alimentos han asistido al curso de seguridad de la comida rápida.

«La Oficina de Salud del Distrito y de la Ciudad junto con Puskesmas verificarán los documentos y las inspecciones de salud ambiental antes de que se emita el certificado. Además, SPPG debe incluir los resultados de muestras de alimentos que cumplan con los requisitos de viabilidad de consumo», dijo.

Si se han cumplido todos los requisitos, dijo Ami, el gobierno regional está obligado a emitir SLHS en un plazo máximo de 14 días después de que el documento se declare completo.

Anteriormente, el gobierno estableció tres certificaciones que deben ser propiedad del SPPG, a saber, SLHS, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y certificación halal, con el fin de prevenir eventos extraordinarios de intoxicación en el programa MBG. (Hormiga)