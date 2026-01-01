Ministerio de Salud detecta casos de súper gripe en Indonesia

VIVA – El Ministerio de Salud ha detectado casos de influenza A (H3N2) subclado K en Indonesia. Apodado como súper gripeEl subclado K de la influenza A (H3N2) fue identificado por primera vez por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos en agosto de 2025 y ahora se ha informado en más de 80 países.

Lea también: Bojan Hodak destacó que Persib sólo busca un jugador extranjero que esté preparado para ser titular



Según el examen de secuenciación del genoma completo (WGS) completado el 25 de diciembre de 2025, el subclado K se detectó desde agosto de 2025 a través del sistema de vigilancia centinela ILI-SARI en varios centros de servicios de salud.

«A finales de diciembre de 2025, se registraron 62 casos de influenza A(H3N2) subclado K repartidos en ocho provincias, con el mayor número en Java Oriental, Kalimantan del Sur y Java Occidental. La mayoría de los casos ocurrieron en mujeres y niños», dijo la directora de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud de Indonesia, Dra. Prima Yosephine, en su declaración citada en el sitio web oficial del Ministerio de Salud, el lunes 1 de enero de 2026.

Lea también: Yakarta vuelve a brillar antes del amanecer tras la fiesta de Año Nuevo de 2026



Del total de 843 muestras positivas de influenza examinadas, 348 muestras se sometieron a un examen WGS. Todas las variantes detectadas son variantes conocidas y actualmente circulan a nivel mundial en el sistema de vigilancia de la OMS.

El Ministerio de Salud de Indonesia enfatizó que continuará fortaleciendo la vigilancia, la notificación y la preparación para responder a la evolución de la situación de la influenza de acuerdo con la dinámica existente.

Lea también: ¡Temblar! Hard Gumay Terawang, un artista masculino, muere en prisión



Por otro lado, el Ministerio de Salud destacó que la situación del subclado K de la influenza A(H3N2) en Indonesia hasta finales de diciembre de 2025 todavía está bajo control y no muestra un aumento de la gravedad en comparación con otros clados o subclados de influenza.

«Según la evaluación de la OMS y los datos epidemiológicos disponibles, la influenza A(H3N2) subclado K no muestra un aumento en la gravedad. Los síntomas que aparecen son generalmente similares a los de la gripe estacional, como fiebre, tos, secreción nasal, dolor de cabeza y dolor de garganta», dijo el Dr. Prime.

Como medida preventiva, se recomienda a las personas adoptar hábitos de vida limpios y saludables (PHBS), mantener su sistema inmunológico y vacunarse anualmente contra la influenza, especialmente para grupos vulnerables como ancianos, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades. La vacuna contra la influenza sigue siendo eficaz para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.

También se recomienda al público que permanezca en casa cuando experimente síntomas de gripe, use una mascarilla, practique la etiqueta al toser y acceda inmediatamente a los centros de atención médica si los síntomas empeoran o no mejoran en más de tres días.