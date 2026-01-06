Ministerio de Relaciones Exteriores continúa monitoreando los activos petroleros de Indonesia en Venezuela después del ataque de Estados Unidos

Jacarta – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) asegura que Embajada de Indonesia Caracas Continuar monitoreando las condiciones y la seguridad. activo Indonesia en Venezuelaespecialmente activos bajo PT Pertamina Exploración y Producción Internacional (PIEP).

Lea también: Bitcoin se desvía más del 5 por ciento, el efecto del derrocamiento de Maduro por parte de Estados Unidos alcanza los 1.500 millones de IDR



El seguimiento de los bienes estatales sigue al ataque militar de los Estados Unidos en el corazón de Caracas que resultó en el arresto del presidente Nicolás Maduro en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, a través de la Embajada de Indonesia en Caracas, continúa coordinando el seguimiento de la evolución de la situación en Venezuela, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los activos y las operaciones PIEP», dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yvonne Mewengkang, cuando fue contactada en Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

Lea también: Venezuela pide al CSNU que inste a EE.UU. a liberar a Maduro y a la primera dama



Yvonne está de acuerdo con la afirmación de la dirección de PT PIEP hace algún tiempo de que las instalaciones de campo petróleo y gas que es administrado por el PIEP en condiciones seguras y no fue afectado por el ataque de Estados Unidos a Venezuela a fines de la semana pasada.

En su respuesta oficial, el domingo 4 de enero de 2026, PT PIEP dijo que es el accionista mayoritario, con un 71,09 por ciento de propiedad, de la empresa francesa de exploración de petróleo y gas Maurel & Prom (M&P), uno de cuyos activos se encuentra en Venezuela.

Lea también: ¿Qué es la Doctrina Monroe a la que aludió Donald Trump tras la invasión a Venezuela?



El PIEP afirmó que con base en el monitoreo realizado no hubo afectación o daño alguno a los activos y personal de M&P en Venezuela.

La compañía también dijo que continúa realizando un cuidadoso seguimiento y mantiene una coordinación continua con la Embajada de Indonesia en Caracas como medida de precaución.

Se sabe que PIEP ha estado adquiriendo y gestionando activamente yacimientos de petróleo y gas en varios países para satisfacer las necesidades energéticas nacionales y al mismo tiempo fortalecer la seguridad energética nacional. Hasta la fecha, Pertamina tiene activos de petróleo y gas en 11 países, incluido Venezuela.

En respuesta al ataque de Estados Unidos a Venezuela, el gobierno de Indonesia expresó el lunes (1 de mayo) su preocupación de que las acciones que implican el uso o la amenaza de dicha fuerza corrían el riesgo de crear un precedente peligroso en las relaciones internacionales.

Indonesia también pide a todas las partes que cumplan el derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario, y den prioridad a la seguridad de los civiles.

Mientras tanto, tras el secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos, la Corte Suprema de Venezuela ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez actuar como presidenta interina. (Hormiga)