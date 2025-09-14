Ministerio de PKP, PNM y SMF Sinergi que se dan cuenta de un hogar de una casa para preparación de prejuicio en Wajo

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Junto con PT Sarana Multigriya Financial (SMF) inauguraron el desembolso del financiamiento de micro vivienda, así como en contra de la práctica de los prestamistas y reducir Casa No apto para Live (RTLH) a través del programa de propiedad y micro empoderamiento (hogar) en Wajo Regency, Sengkang, South Sulawesi. Esta actividad también fue revisada directamente por el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento de la República de Indonesia, Maruarar Sirait.

Esta actividad es un paso concreto para apoyar Mujeres preprosperasEspecialmente clientes de PNM Mekaar, tener una casa decente y productiva como lugar de negocios. Esta sinergia es la respuesta a las necesidades básicas de la comunidad, porque el hogar para las madres no es solo un lugar para vivir, sino también espacio de trabajo, educar a los niños y mantener sueños y esperanzas.

Los datos señalaron que hasta 2025, PNM había potenciado a más de 22.4 millones de clientes de Mekaar en 35 provincias y 6.165 subdistrictos. A través del Programa Home Mekaar, se ha distribuido un financiamiento de Rp1.7 billones a 738,476 beneficiarios en toda Indonesia, beneficios consistentes en 87 mil millones y 27,367 beneficiarios en South Sulawesi y 6.9 mil millones y 2,901 beneficiarios en Makassar.

A través del soporte de SMF, este programa no solo abre el acceso a renovaciones comerciales asequibles, sino que también protege al público de las prácticas de prestación de dinero que a menudo han cargado de ultra micro emprendedores.

El ministro de vivienda y áreas de asentamiento, Maruarar Sirait, dijo que los clientes de Mekaar son buenos ejemplos porque se convierten en madres fuertes, nunca se rinden y buenos ejemplos para todos debido a su voluntad de continuar intentando desde el entorno más cercano, a saber, la casa. Maruarar también reveló que esto era una prueba de que PNM contribuyó para reducir el número de prestamistas en la comunidad.

«Aprecio al Director de PNM de PNM por su arduo trabajo en ayudar a estas madres a que se fortalezcan, sin quejarse, y fuertes frente a las dificultades para que estas madres puedan vender en casa con la ayuda de la colaboración con SMF y nunca discutieron el pago de las cuotas es de hecho este arriba, debemos continuar con esta colaboración para apoyar los esfuerzos de estas madres a los esfuerzos de estas madres.

Mientras tanto, el presidente presidente de PT PNM apreció el apoyo del Ministro y estaba agradecido de que PNM pudiera continuar confiando en la confianza del país para continuar asistiendo a la comunidad preprosperada en toda Indonesia. En particular, Arief también agradeció al Oficial de Cuentas (AO) que se convirtió en la primera línea para mantener esa confianza.

«Gracias por el apoyo del Ministro, Alhamdulillah, PNM puede mantener el mandato que nos dio el estado a nosotros, esta es una forma de presencia del estado para asistir a la gente, especialmente a las madres desfavorecidas. Gracias específicamente al AO, nunca cansado y pierde para continuar acompañando a estas duras madres en Wajo para continuar aumentando la clase», dijo Arief.

PNM cree que cada pequeño paso dado con las madres desfavorecidas es una gran base para el crecimiento de la economía del pueblo. A través del hogar, los programas PNM y SMF no solo presentan acceso a financiamiento justo y asequible, sino que también se convierten en la primera guardia para proteger a la comunidad de la esclavitud de las prácticas de prestación de dinero. Con este optimismo, PNM se compromete a continuar igualando a las madres duras para ascender a la clase, próspera y crear una economía del pueblo en Indonesia.