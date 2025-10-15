Ministerio de Obras Públicas capacitará y certificará a estudiantes para convertirse en trabajadores de la construcción

Jacarta – El Ministro de Obras Públicas (PU), Dody Hanggodo, dijo que el gobierno proporcionaría capacitación y proceso de dar un título para párr estudiantes ser mano de obra construcción.

Dody dijo que la capacitación y certificación como trabajadores de la construcción se proporcionarían de forma gratuita.

«Realmente no queremos que ese espíritu cultural desaparezca, en realidad queremos fortalecerlo y si Dios quiere, PU capacitará y certificará a los estudiantes como trabajadores de la construcción, eso es gratis», dijo Dody Hanggodo en la Oficina del Ministro Coordinador del Primer Ministro en el centro de Yakarta, citado el miércoles 15 de octubre de 2025.

Dody no quiere el espíritu de cultura de cooperación mutua que ha existido durante tanto tiempo. internado islámico perderse. el dijo Ministerio de Obras Públicas proporcionar certificación para que en el futuro los estudiantes puedan construir sus propios internados islámicos.

«Realmente esperamos que este entusiasmo se convierta en una habilidad reconocida, para que los estudiantes puedan construir su propio internado islámico con los estándares adecuados», afirmó.

Además, Dody dijo que el Ministerio de Obras Públicas no sólo dio permiso para construir edificios de internados islámicos.

Considera que impartir esta formación no es una forma de explotación de los estudiantes que han desarrollado durante mucho tiempo el espíritu de cooperación mutua.

«Así que no sólo construimos un internado islámico, sino que construimos un espacio de aprendizaje que honre a los humanos, un espacio donde el conocimiento, la fe y la sinceridad puedan crecer uno al lado del otro», dijo Dody.

«Si Dios quiere, aquellos que reciben formación no serán (explotados) porque los internados islámicos siempre han sido de naturaleza cooperativa», concluyó.