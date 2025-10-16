Ministerio de Justicia garantiza que SOKSI dirigida por Misbakhun sea reconocida legalmente por el Estado

Jacarta –

Ministro de DerechoEl supratman Andi Agtas destacó que el gobierno había resuelto el problema. dualismo organización MEDIAS y asegúrate de que solo haya uno liderazgo legítimo, concretamente bajo el Presidente General Mukhamad Misbakhun.

Esta declaración se hizo cuando el Ministro de Derecho recibió a las filas del Consejo Central de Liderazgo Nacional de la Organización de Empleados Independientes de Indonesia (Depinas Soksi) en la oficina del Ministerio de Derecho, Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

A la reunión asistieron el Presidente General de Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun, el Secretario General Puteri Komarudin, el Presidente del Daily Tubagus Iman Ariyadi, el Vicepresidente General Hakim Kamarudin, el Presidente del Consejo Asesor de SOKSI Ahmadi Noor Supit, el Presidente del Consejo Honorario Oetojo Oesman, el Presidente del Consejo Asesor Thoman Suyatno y el Presidente del Consejo de Expertos Bomer Pasaribu.

El presidente general de Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun, expresó su agradecimiento al gobierno por su apoyo y reconocimiento oficial del liderazgo legítimo bajo su mando.

«Expresamos nuestro agradecimiento por el apoyo brindado por el Ministerio de Justicia a SOKSI bajo mi dirección. Esto está en consonancia con la decisión del Partido Golkar lo que también confirma que sólo existe un SOKSI. «De acuerdo con la dirección del Presidente General del Partido Golkar DPP, también hemos tratado de continuar abrazando a los campos opuestos para que la consolidación de SOKSI se fortalezca en toda Indonesia», dijo Misbakhun en su declaración en Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Misbakhun elegido presidente de SOKSI 2025-2030

Mientras tanto, el ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, confirmó que el sistema administrativo y los servicios legales de su oficina ahora están diseñados para que ya no exista potencial de conflicto o dualismo en la ratificación de organizaciones.

«El Ministerio de Justicia asegura que no habrá más conflictos porque el sistema que se está construyendo está diseñado para no permitir que surja el dualismo. Este sistema de servicios fue creado para resolver más a fondo la cuestión del dualismo, de modo que si hay similitudes en los nombres de cualquier forma, serán automáticamente rechazados», subrayó.

Supratman agregó que la decisión emitida por el Ministerio de Justicia es definitiva. «Los expedientes que se han presentado al Ministerio de Justicia y la decisión que se ha emitido son definitivas», dijo.

También enfatizó que SOKSI como organización social es independiente, pero todavía tiene vínculos con el Partido Golkar, donde SOKSI es una de las organizaciones fundadoras.