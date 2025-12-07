Jacarta – Ministerio de Finanzas (Ministerio de Finanzas) destacó su disposición a ayudar a los gobiernos regionales (Pemda) a optimizar la gestión de los activos de infraestructura deportiva. Este apoyo se dirige principalmente a la colaboración con el sector privado para la gestión estadio y las instalaciones deportivas de la región se vuelven más modernas y sostenibles.

Así lo transmitió el Director General de Equilibrio Financiero del Ministerio de Finanzas, Askolani, en representación del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa cuando fue orador en el foro principal de la Cumbre del Deporte de Indonesia (ISS) 2025 con el tema Desarrollo colaborativo para un ecosistema deportivo sostenible, el sábado 6 de diciembre de 2025.

En el panel moderado por Elvira Khairunnisa, Askolani criticó las condiciones de gestión activos deportivos en áreas que aún no se consideran óptimas. Enfatizó que es una necesidad urgente un esquema de colaboración que involucre al gobierno central, los gobiernos regionales y el sector privado.

Según él, hay tres actores principales que deberían trabajar juntos: el gobierno central, el gobierno regional y el sector privado. Este plan es importante teniendo en cuenta que el Gobierno Central ha construido docenas de estadios en las regiones a través de un plan plurianual, incluidos 22 estadios cuya finalización está prevista para 2025.

«Hay tres partes interesadas que deben colaborar. Uno es el centro, el segundo es el gobierno regional y el tercero es el sector privado», dijo Askolani, citado por Ministerio de Juventud y DeportesDomingo 7 de diciembre de 2025.

Director General de Balanzas del Ministerio de Hacienda, Askolani

Askolani dijo que una vez finalizada la construcción, la pregunta más importante será cómo gestionar los estadios. Destacó que el Ministerio de Hacienda está dispuesto a ayudar a evaluar los activos que serán utilizados como objetos de colaboración con el sector privado.

El Director General del Ministerio de Hacienda explicó que el mantenimiento de los activos suele ser un desafío para los gobiernos locales, aunque estas instalaciones tienen un gran potencial para convertirse en centros de actividad comunitaria. En el estadio se pueden realizar muchas artes, eventos comunitarios y otras actividades económicas para crear valor agregado.

Askolani también enfatizó que el sector privado comprende mejor el uso económico de estos activos que el gobierno regional. Por ello, considera clave la colaboración, sólo depende de cómo se construyan desde el principio mecanismos de transparencia y cooperación.

El Ministerio de Finanzas, dijo, está dispuesto a ayudar desde el cálculo del valor de los activos hasta las tasaciones. De hecho, el gobierno central puede ofrecer diversos incentivos fiscales para apoyar la colaboración del gobierno regional y el sector privado. Dio el ejemplo de la gestión de zonas como Gelora Bung Karno (GBK) y el circuito de Mandalika que recibieron facilidades fiscales debido a su condición de zona aduanera.