Ministerio de Educación y Cultura organizará TKA para los niveles de primaria y secundaria abril de 2026, aquí están las etapas

Jacarta – Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Ministerio de Educación Básica) determina la implementación Prueba de Habilidad Académica (ATR) para estudiantes de nivel educativo DAKOTA DEL SUR/MI/equivalente y SMP/MTs/equivalente a partir de abril de 2026.

El ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dijo que el desarrollo de TKA para estudiantes de ambos niveles es una continuación de la política de mapeo académico que se ha implementado en el nivel de educación secundaria.

«TKA no es un examen de graduación y no es obligatorio. La presencia de TKA tiene como objetivo ayudar a las unidades educativas, los gobiernos regionales y las partes interesadas a comprender las condiciones reales del rendimiento académico de los estudiantes, de modo que las mejoras en el aprendizaje puedan llevarse a cabo de una manera más específica», dijo el ministro de Educación Básica, Abdul Mu’ti, en la conferencia de prensa de TKA en Yakarta, el lunes.

Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) de Indonesia, Abdul Muti

El Ministro de Educación Básica explicó además que los niveles equivalentes SD/MI/equivalente y SMP/MTs/TKA se sinergizarían con la Evaluación Nacional (AN), con características y enfoques de evaluación adaptados a las etapas de desarrollo de los estudiantes.

En esta ocasión, el jefe de la Agencia de Estándares Educativos, Currículo y Evaluación (BSKAP) del Ministerio de Educación Básica, Toni Toharudin, agregó que TKA fue diseñado como una herramienta de diagnóstico nacional para leer las habilidades académicas de los estudiantes de manera más justa, contextual y sostenible.

«Los datos de TKA son un punto de partida para la mejora, no un punto final. Los resultados se utilizarán para fortalecer el aprendizaje en profundidad, mejorar el plan de estudios y mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje», afirmó Toni.

Explicó que la inscripción TKA para estudiantes de la escuela primaria clase VI y la escuela secundaria clase IX está prevista para abrir del 19 de enero al 28 de febrero de 2026.

Para garantizar la preparación técnica, el Ministerio de Educación y Cultura llevará a cabo una serie de simulaciones de TKA, a saber, simulaciones de escuelas secundarias del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026, y simulaciones de escuelas primarias del 2 de marzo al 8 de marzo de 2026.

La etapa de preparación final o ensayo limpio se llevará a cabo del 9 al 17 de marzo de 2026.

Aparte de eso, continuó, la implementación de la TKA en la escuela secundaria está programada para llevarse a cabo del 6 al 16 de abril de 2026 y la TKA en la escuela primaria se llevará a cabo del 20 al 30 de abril de 2026.

«Todo el proceso de evaluación se llevará a cabo por ordenador, teniendo en cuenta la preparación de la infraestructura y las condiciones regionales. Se prepararán mecanismos de ajuste para anticipar los obstáculos técnicos en el terreno», afirmó Toni.