Ministerio de Derechos Humanos abre registro PPPK, hay 500 vacantes, consulte los requisitos de registro

Jacarta – Ministerio de Derechos Humanos (Ministerio de Derechos Humanos) abre oficialmente el registro para selección de Empleados del Gobierno con Contrato de Trabajo (PPK) a partir de hoy, miércoles 7 de enero de 2026. Hay al menos 500 formaciones PPPK KemenHAM en 2026 que se ubicarán en unidades centrales y oficinas regionales en varias regiones.

Según el anuncio oficial del Ministerio de Derechos Humanos Número SEK-1140.KP.02.01 de 2025, la formación para el KemenHAM PPPK 2026 se distribuye en varias unidades, desde la Secretaría General, la Inspección General, la Dirección General de Instrumentos y Fortalecimiento de los Derechos Humanos, la Dirección General de Servicios y Cumplimiento de los Derechos Humanos, el Centro de Información y Datos de Derechos Humanos, el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos de los Derechos Humanos hasta la Oficina Regional en 38 áreas de trabajo. Algunas de las posiciones con más asignaciones incluyen:

Primer Analista Experto de Recursos Humanos de 242 formaciones Primer planificador experto con un total de 82 formaciones Gerentes de Servicios Operativos por un total de 108 formaciones Responsable de Servicio Operativo de 66 formaciones Primer Experto Farmacéutico en 2 formaciones

Términos de registro

Para poder participar en esta selección, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener un mínimo de 2 años de experiencia laboral relevante para el puesto. Edad mínima 20 años y máxima 40 años. GPA mínimo 2.75 (escala 4.00) Nunca ha sido condenado a una pena de prisión de dos años o más. Nunca haber sido despedido deshonrosamente de agencias gubernamentales o privadas. No tiene estatus de ASN, TNI ni Polri. No debe ser miembro o administrador de un partido político y no estar involucrado en la política práctica. Actualmente no tiene el estatus de participante que pasó la selección de ASN y aún está en el proceso de determinar los números de identificación de los empleados.

Cómo registrarse:

El proceso de registro se realiza online a través de la página web oficial. https://sscasn.bkn.go.id con un calendario de registro en línea abierto del 7 al 23 de enero de 2026. Asegúrese de tener una cuenta SSCASN antes de registrarse en KemenHAM PPPK en 2026.

Posteriormente, una vez que se declare que los participantes han superado la administración, los participantes realizarán una prueba CAT del 11 al 17 de febrero de 2026. Mientras tanto, el anuncio de los resultados de la selección está previsto para el 11 de abril de 2026.