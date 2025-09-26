Ministerio de Defensa Inks Rs 62,370 millones de rupias para 97 tejas Jets







El Ministerio de Defensa selló el jueves un acuerdo de Rs 62,370 millones de rupias con el Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) para obtener 97 aviones de combate ligeros de Tejas para la Fuerza Aérea de la India. La firma del contrato se produjo más de un mes después de que el Comité de Seguridad del Gabinete (CCS) encabezado por Primer Ministro Narendra Modi Lumino verde La mega adquisición.

Es el segundo contrato de este tipo otorgado al gigante aeroespacial estatal. En febrero de 2021, el Ministerio de Defensa selló un trato de Rs 48,000 millones de rupias con HAL para la adquisición de 83 aviones Tejas-1a para la IAF.

Se firmó un contrato con el HAL para 97 aviones de combate de luz Tejas-MK1A con equipos asociados para la IAF a un costo de Rs 62,370 millones de rupias (excluyendo impuestos), dijo el ministerio. El avión avanzado contará con Swayam Raksha Kavach y actuadores de control, con más del 64 por ciento de contenido indígena y 67 nuevos artículos indígenas, dijo. Las entregas comenzarán en 2027-28, dijo.

Prueba de misiles de agni-primos desde el tren

India ha llevado a cabo con éxito el despido de prueba de misiles agni-procedentes de un sistema de lanzadores móviles basado en ferrocarril, Ministro de Defensa Rajnath Singh dijo el jueves. Este misil de próxima generación está diseñado para cubrir una gama de hasta 2000 kilómetros y está equipado con varias características avanzadas.

Este es el primer lanzamiento de su tipo llevado a cabo desde un lanzador móvil especialmente diseñado basado en ferrocarril. Tiene la capacidad de moverse en una red ferroviaria que permite a los usuarios tener movilidad a través del país y lanzarse dentro de un corto tiempo de reacción.

