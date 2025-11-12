Jacarta – región oriental Ucrania cada vez más caliente. Estallaron feroces combates por todas partes. Pokrovskuna ciudad estratégica llamada «puerta de entrada a Donetsk», cuando las tropas Rusia Según se informa, se acercaron y realizaron maniobras rápidas para rodear la ciudad.

Lea también: China y Rusia se están acercando, los esfuerzos de Estados Unidos y Occidente son en vano



Así lo dijo el Comandante de las Fuerzas Armadas (Comandante del ejército) Ucrania Coronel general Oleksandr Syrskyi. Aun así, negó las afirmaciones de que Rusia hubiera rodeado Pokrovsk.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa (Ministerio de Defensa) Rusia confirmó que sus tropas habían rodeado Pokrovsk, ubicada en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

Lea también: Estos países son acusados ​​de ser la causa del aumento vertiginoso de los precios mundiales del oro, lo que provocó un aumento de la inflación en Indonesia.



«La percepción de que el enemigo ha controlado casi todo y pronto lo acabará no es cierta», dijo el comandante del ejército, citado en el sitio web. NHKMiércoles 12 de noviembre de 2025.

Syrskyi también afirmó que el objetivo de Rusia era capturar todo Donetsk rodeando Pokrovsk, además de cortar las líneas de suministro.

Lea también: Trump dice que Rusia y China están probando armas nucleares en secreto: Estados Unidos también las probará



También insinuó que Rusia intentaría expulsar a los civiles restantes. «Rusia ha enviado hacia Pokrovsk alrededor de 150.000 de los 700.000 soldados que tiene en territorio ucraniano», explicó.

El comandante Syrskyi describió la situación como una situación verdaderamente tensa en la que dijo que había reunido a la mayoría de las tropas y luego había creado dominio en un esfuerzo por penetrar las líneas de defensa para apoderarse del territorio.

Los combates en Pokrovsk reflejan una nueva intensidad en el frente oriental, que durante meses ha sido el foco de la ofensiva rusa. Los esfuerzos de Moscú por apoderarse de esta ciudad se consideran importantes para controlar toda la región de Donetsk.

Mientras tanto, los combates también se extendieron hacia el sur. Rusia afirma haber capturado tres pueblos en Zaporizhzhia en las últimas 24 horas.

Por otro lado, Ucrania se enfrenta a presiones internas con importantes investigaciones de corrupción en el sector energético. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania está investigando presuntos sobornos en la empresa nuclear estatal Energoatom.

Los medios locales informaron que el empresario Timur Mindich, un estrecho colaborador del presidente Volodymyr Zelenskyy, huyó al extranjero antes de que se llevara a cabo la búsqueda.

El apoyo occidental a Kyiv continúa fluyendo. Alemania aumentó la ayuda a Ucrania a 11.500 millones de euros en el presupuesto de 2026, frente a un plan anterior de 8.500 millones de euros. Desde la invasión de febrero de 2022, Berlín ha proporcionado alrededor de 40 mil millones de euros en ayuda militar.