Ministerio de Agricultura prepara arroz el triple de lo necesario y anticipa zonas de desastre

Jacarta – Ministro de Agricultura (Ministro de Agricultura) Andi amrán Sulaiman confirmó que el gobierno a través del Ministerio de Agricultura (Kementan) había preparado arroz. apoyar hasta tres veces la necesidad en cada provincia que lo experimente desastre. Esta medida se tomó para garantizar que los suministros de alimentos sigan siendo seguros y suficientes tanto para las áreas directamente afectadas como para las áreas cuyo acceso se ve obstaculizado debido al desastre.

«De acuerdo con las instrucciones del presidente, todos los ministerios pertinentes se están moviendo rápidamente para asumir un papel en la ayuda a nuestros hermanos y hermanas afectados por el desastre. Desde el lado del Ministerio de Agricultura, hemos preparado reservas de arroz hasta tres veces las necesidades regionales. El arroz ya está en espera en sus respectivas provincias», dijo el ministro de Agricultura Amran al liberar la asistencia del Ministerio de Agricultura para la atención de desastres para Aceh, Sumatra del Norte, Sumatra Occidental en la Oficina Central del Ministerio de Agricultura, el jueves. (12/04/25).

El Ministro de Agricultura añadió que, además de la asistencia alimentaria del gobierno, el Ministerio de Agricultura, junto con las partes interesadas, también ha llevado a cabo una recaudación de fondos que involucra a todos los empleados y partes interesadas, además de abrir oportunidades de donación para cualquiera que quiera participar. De esta recaudación de fondos se han recaudado ayudas por valor de 75,85 mil millones de IDR.

«Enviamos inmediatamente esta ayuda. En total, la ayuda recaudada alcanzó los 75.000 millones de rupias. En la primera etapa, hoy enviamos ayuda por valor de 34.800 millones de rupias, todo en forma de bienes, no de dinero. Gracias a los empresarios, a las empresas estatales y a todos los empleados que han participado», añadió Amran.

La ayuda enviada hoy incluye arroz, 35 toneladas de aceite de cocina, 38 toneladas de azúcar, 1.780 cajas de leche, 2.480 cajas de agua mineral, además de otros como salchichas, café, té, fideos y huevos instantáneos, ropa y toallas sanitarias. La distribución de la ayuda se llevó a cabo a través de diversos medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo, incluidos barcos de la Armada de Indonesia y aviones Hércules.

«Hemos coordinado con el Jefe del Estado Mayor Naval y gracias a Dios la respuesta fue rápida. La ayuda de hoy llegó directamente al barco y parte a través del Hércules. Lo importante es que la ayuda llegue inmediatamente a la comunidad», dijo el Ministro de Agricultura Amran, quien actualmente también se desempeña como Jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas).

La ayuda alimentaria se distribuyó en tres zonas afectadas: Aceh (70 camión), Sumatra del Norte (70 camiones) y Sumatra Occidental (67 camiones) con un total de 207 camiones. La entrega se realiza por etapas y está supervisada directamente por el Ministerio de Agricultura.