‘Minimum Love’ explora el patetismo y los sueños en las calles de Praga

Cuando Maja Pencic Cuando se propuso salir a la calle con su cámara por primera vez cuando era estudiante de cine en Praga, estaba decidida a documentar la realidad que encontró haciendo preguntas directas.

Ese enfoque del cine documental en la República Checa, donde es una práctica habitual emplear un dramaturgo y crear escenas para aumentar la tensión o la ironía, es algo revolucionario hoy en día.

Pero, dice Pencic, instintivamente sintió que para su debut cinematográfico, cuestionar los pensamientos de las personas que te rodean frente a la cámara era el único camino a seguir.

Entonces ella y un colega se enfrentaron a multitudes que salían de una estación de metro, tratando desesperadamente de que contaran cómo les había ido el día.

«Necesitaba dejar de tener miedo de caminar con una cámara», dice Pencic. “Y tenía curiosidad por saber qué pasaba entre la multitud que me rodeaba, por ejemplo en el tranvía”.

Así, la primera secuencia caótica de su película, “Minimum Love”, que compite en la sección Czech Joy del Ji.hlava Intl. Festival de Cine Documental de esta semana, nació.

No sorprende que pocas personas en esta secuencia, aparentemente con prisa por llegar a casa después de un largo día de trabajo, se detengan a compartir sus pensamientos.

Pero Pencic rápidamente se vuelve más experta en la estrategia de la entrevista, llevando su cámara a entornos más íntimos y haciendo que sus amigos hablen en cámara sobre lo que buscan de una pareja romántica.

Una no quiere tener que explicar su sentido del humor, mientras que otra dice que espera que su pareja la engañe «porque el sexo…» Nos quedamos sorprendidos, ya que ella nunca termina el pensamiento, pero pronto Pencic se instaló entre una multitud que se arremolinaba afuera de una sala de conciertos, muchos de ellos jóvenes que aman el rap.

«Toda la película es espontánea», dice Pencic. «Para mí tiene sentido hacer una película directamente y sin grandes planes ni ideas. La vida fuera es más interesante de lo que podemos imaginar».

De hecho, los chicos tienen más que letras de rap en mente y pronto comparten sus sentimientos sobre el cambio climático y la guerra en Ucrania. Pocos tienen muchas esperanzas para el futuro.

Pero Pencic nunca dirige sus entrevistas más que para plantear la pregunta inicial, sin saber nunca a dónde irán, dice.

Al describir de dónde provienen sus preguntas, Pencic dice que la mayoría provienen de sus propias preguntas sobre la vida.

«En realidad, me interesaban cosas con las que yo mismo estaba lidiando actualmente, miedos, fatiga, amor, dolor, dolor, relaciones tóxicas, amistad, el futuro… pero si la respuesta no era interesante y el camino no iba por este camino, inventaba otro. La película trata sobre lo que el mundo que pasa está afrontando, no sobre lo que estoy afrontando en mi cabeza».

La amalgama resultante de pensamientos curiosos, angustia sincera, expresiones de anhelo o temor, crea una saga cruda y conmovedora compartida por docenas de personas, todas aparentemente buscando significado.

«Cuando hablamos de documental, no me gusta la reconstrucción, la voz en off y demás. Me gusta el acercamiento directo a la realidad».

Poco a poco, ganando confianza en el rodaje y las entrevistas, Pencic acumuló material notable de todo tipo de lugares, filmando durante cuatro meses, siempre, de alguna manera, después del anochecer.

“En mi película, el tiempo es lo que hace que una película se base en vídeos aleatorios”, dice Pencic. “Edité la película durante más de un año y compuse las imágenes de tal manera que tuviera el tempo y el ritmo adecuados”.

Para Pencic es primordial la sensibilidad hacia sus sujetos, dice, pero también encontrar un hilo que los una.

«El cine es compasión para mí», dice, «y también esas imágenes, escenas de la película relacionadas entre sí. También es importante que la película sea una unidad, hecha de una sola vez».

Cuando se le preguntó cuál fue la respuesta más sorprendente a su larga lista de preguntas, Pencic recuerda una conversación en particular entre los asistentes al concierto que estaban en la calle.

“Le pregunté a un grupo de chicos que estaban en la cola de un concierto de rap si tenían miedo de la guerra en Ucrania, y uno de ellos respondió que le tenía más miedo a las serpientes que a la guerra”.

“Minimum Love” se centra en los jóvenes y eso no es casualidad, afirma el director.

«Yo también soy joven. Tenía 23 años cuando la filmé. Así que, como siempre, la gente suele sorprenderme. En esta película los chicos fueron los que al principio se comportaron como idiotas y después de un tiempo demostraron lo amables que son».

Al parecer, ese descubrimiento puede mostrar el valor de escuchar a personas que con demasiada frecuencia son ignoradas. Y esto se aplica a «todos nosotros, no sólo a los jóvenes. Es por eso que la película comienza con escenas en el metro, donde preguntamos a la gente en la estación de metro cómo están».

«Tal vez esa sea una de las razones por las que el populismo está aumentando en Europa. La gente tiene la sensación de que finalmente alguien los escucha y van a votar por esta falsa curiosidad (que hay en ellos)».

“Creo que hoy a los jóvenes, incluidos nosotros, se les etiqueta con muchos términos” en lugar de preguntarles sobre sentimientos. «La juventud suele estar llena de soledad, que es el mayor problema de nuestro mundo».

Ser joven no es ser feliz, dice Pencic, y “la juventud suele estar llena de inseguridad, soledad e incomprensión”.

Si un cineasta quiere llegar al fondo de todo eso, Pencic ahora puede ofrecer algunas lecciones útiles sobre estrategia: “Míralos directamente a los ojos y escucha honestamente: la gente quiere compartir, y yo también, así que yo comparto, ellos comparten”.

Pencic dice que las cosas que la gente comparte con ella le dieron esperanza para el futuro y ansiedad.

«Los jóvenes están presentes, son luz del sol, en su mayoría seres hermosos y llenos de potencial. La sociedad debería dejar de abusar de nosotros y empezar a inspirarse en nosotros. Somos muy buenos en la autorreflexión, entendemos nuestro entorno, podemos ver cosas que las personas mayores ya perdieron».

«Pero necesitamos interés, tiempo y, lo más importante, amor. Sin ello, nada se moverá. Así que se trata de los padres… incluso ellos tienen sus dificultades, creo, depende de ustedes, padres, depende de ustedes».