Mini vehículo eléctrico de 100 millones de IDR, nuevas normas sobre automóviles chinos y stock de automóviles de fin de año

Jacarta – Este fin de semana, atención lectores. VIVA Automotriz se centró en tres grandes temas que reflejan la dinámica del mercado automotor nacional. A partir de la presencia de minicoches eléctricos asequibles, se prevé emitir nuevas normativas para controlarlos precio móvil chinoa una visión general de las existencias de automóviles nuevos en Indonesia antes de fin de año. Aquí está el resumen.

1. El adorable minicoche eléctrico finalmente está aquí, con un precio de 100 millones de IDR

El mercado automovilístico de Indonesia vio la llegada de un mini coche eléctrico con un diseño único que inmediatamente se robó la atención del público. El precio en el rango de 100 millones de IDR hace que se promocione como vehículo eléctrico más asequible en este momento. ¿Qué tan atractivas son las características y quiénes son los consumidores objetivo? Leer más.

2. Pronto se publicarán nuevas regulaciones sobre los precios de los automóviles chinos, lo que evitará la práctica de guerras de precios

Según se informa, el gobierno está preparando nuevas regulaciones sobre los precios de los automóviles chinos en Indonesia. Esta política tiene como objetivo evitar guerras de precios que se considera que pueden dañar la estructura del mercado automovilístico nacional. ¿Qué tipo de regulaciones se están preparando y cómo afectarán a los consumidores? Leer más.

3. Acercándose a fin de año, este es el stock de coches nuevos en Indonesia

Suzuki Gran Vitara Foto : VIVA.co.id/Yunisa Herawati

Hacia finales de 2025, los datos sobre el stock de automóviles nuevos en Indonesia están empezando a llamar la atención. Se considera que la cantidad de unidades disponibles en el concesionario influye en las estrategias de descuento y las ventas de fin de año. ¿Cuántas existencias quedan y cómo afectará al mercado? Leer más.