Mini Boxing Day, la Premier League aún presenta partidos emocionantes este fin de semana, ¿qué son?

Inglaterra, VIVA – Aunque sólo presenta un partido en el período día del boxeo, primera división continúa presentando una serie de partidos interesantes este fin de semana. Está previsto que se enfrenten varios equipos importantes, lo que hace que la competición por la cima y la lucha por la clasificación sean aún más intensas.

El único combate que se celebró en el Boxing Day los unió manchester unido vs Newcastle United en Old Trafford, sábado por la mañana WIB 27 de diciembre de 2025.

Se prevé que este duelo será feroz teniendo en cuenta que ambos equipos necesitan puntos para mantener su posición en la cima de la clasificación. El Manchester United quiere aprovechar el apoyo del público de Old Trafford, mientras que el Newcastle llega con una fortaleza colectiva que muchas veces pone las cosas difíciles a los grandes equipos.



Los jugadores del Manchester City celebran el gol de Erling Haaland

Al ingresar al WIB del sábado por la noche, la atención se centra en el partido Nottingham Forest vs. ciudad de manchester. Los Citizens tienen la oportunidad de dominar la posesión del balón, pero se sabe que Forest es sólido cuando juega en casa. El Manchester City sigue siendo el favorito, pero el potencial de sorpresas sigue abierto si su defensa es descuidada.

Otro partido no menos interesante es el que enfrenta al Arsenal vs Brighton. El Arsenal tiene la ambición de mantener la consistencia en la competencia por el título, mientras que Brighton a menudo molesta a los equipos grandes con su estilo de juego agresivo y su alta presión. Este partido tiene potencial para ser abierto y lleno de duelos en el mediocampo.

Al mismo tiempo, Liverpool Está previsto que se enfrente al Wolverhampton Wanderers. Los Rojos son los favoritos gracias a la profundidad del equipo y la sólida forma en casa. Sin embargo, los Wolves pueden ser una amenaza mediante un rápido contraataque si el Liverpool ataca con demasiada agresividad.

Mientras tanto, Chelsea vs Aston Villa es uno de los grandes partidos de este fin de semana. El Chelsea intentó mantener una tendencia positiva, pero el Aston Villa llegó con mucha confianza después de aparecer de forma constante durante toda la temporada. Este duelo se prevé reñido y puede determinarse por pequeños detalles.

El último partido que no menos llamó la atención fue el Crystal Palace vs Tottenham Hotspur. Tottenham busca la victoria para mantenerse cerca de los mejores equipos, mientras que Palace tiene la ambición de sumar puntos en casa. La agudeza de la primera línea de los Spurs se pondrá a prueba por la disciplina defensiva del anfitrión.

Aunque la tradición del Boxing Day de esta temporada es relativamente mínima, esta serie de partidos garantiza que la Premier League siga ofreciendo un espectáculo interesante para los aficionados al fútbol durante el fin de semana, con una feroz competencia tanto en la cima como en la mitad de la clasificación.