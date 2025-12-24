Minería en áreas forestales, el grupo de trabajo de PKH impuso una multa de 1,2 billones de IDR a PT Toshida

VIVA – Grupo de trabajo de aplicación de la ley Área forestal (Grupo de trabajo del PKH) abandonó sanciones multa administrativa de 1,2 billones de IDR a PT Toshida Indonesia (TI). Se acredita que la empresa realiza actividades. minería en una zona forestal en Kolaka Regency, en el sureste de Sulawesi, sin obtener permiso oficial.

La multa se impuso por talar una superficie forestal de 124,52 hectáreas que era utilizada para actividades mineras. Como seguimiento, el equipo del Grupo de Trabajo de PKH ha sellado el área de Licencia de Negocio Minero (IUP) propiedad de PT Toshida Indonesia mediante la instalación de señales de advertencia en el sitio de la mina.

El coronel Romadhon del grupo de trabajo del PKH de Dankorwil Kolaka enfatizó que las acciones contra las empresas que violen las reglas se seguirán llevando a cabo de acuerdo con la autoridad de las instituciones pertinentes.

«Definitivamente habrá sanciones. Esta es la autoridad del Grupo de Trabajo Gakkum y la Fiscalía General. Estamos en el campo encargados de instalar señales y llevar a cabo la verificación técnica», dijo el coronel Romadhon en una declaración escrita recibida el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Según Romadhon, las actividades mineras llevadas a cabo por PT Toshida Indonesia violan la Ley Número 41 de 1999 sobre Silvicultura y el Reglamento Gubernamental Número 23 de 2021 sobre Administración Forestal.

Destacó que las empresas que operan en áreas forestales sin permisos oficiales no sólo están sujetas a sanciones administrativas, sino que también tienen el potencial de estar sujetas a sanciones penales.

PT Toshida Indonesia figura como una de las 50 mayores empresas mineras que han llevado a cabo actividades mineras en zonas forestales de la provincia sudoriental de Sulawesi y ha sido objeto de sanciones administrativas.

El Grupo de Trabajo del PKH espera que esta sanción sirva como una fuerte advertencia a otras empresas para que no realicen actividades mineras ilegales en zonas forestales. Se seguirán llevando a cabo supervisión y medidas para reprimir las prácticas mineras sin permisos en el sudeste de Sulawesi.

Se considera que las actividades mineras ilegales en esta zona han causado importantes daños ambientales y enormes pérdidas al país. Por esta razón, el Grupo de Trabajo del PKH enfatiza su compromiso de proteger las áreas forestales y hacer cumplir la ley de manera consistente.

Hasta que se publicó esta noticia, el equipo editorial todavía estaba tratando de confirmar la dirección de PT Toshida Indonesia con respecto a la determinación de la multa.

Anteriormente, el Grupo de Trabajo del PKH también había comenzado a cobrar multas a las corporaciones que utilizaban áreas forestales para plantaciones de palma aceitera o minería sin permiso. Hasta la fecha se ha facturado a 71 empresas.