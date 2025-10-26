MIND ID gana el premio ESG 2025, considerado superior en eficiencia energética

Jacarta – Holding de la industria minera de Indonesia (ID MENTAL) logró ganar el Premio Campeón Sectorial en el evento Investortrust ASG Premios 2025.

Este premio se otorga por el éxito de la empresa en el aumento de la eficiencia energética, el fortalecimiento de la gobernanza y el desarrollo de diversas iniciativas medioambientales sostenibles.

El evento Investortrust ESG Awards 2025 en sí es un evento de agradecimiento para las empresas que se consideran exitosas en la integración de principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su estrategia comercial.

director ejecutivo Investortrust.idPrimus Dorimulu, enfatizó la importancia de la transformación empresarial ecológica para mantener la competitividad a largo plazo.

«La sostenibilidad ya no es sólo una tendencia, sino una estrategia corporativa que determina la competitividad a largo plazo», afirmó Primus en su comunicado oficial, citado el domingo 26 de octubre de 2025.

Como ganadora del Premio Campeón Sectorial, se considera que MIND ID ha logrado convertirse en líder en el sector minero gracias a la implementación de la eficiencia energética, la gestión eficaz de riesgos ESG y la transparencia en la presentación de informes. Aparte de eso, también se dice que MIND ID muestra estabilidad financiera, un crecimiento positivo de las ganancias y la capacidad de adaptarse a la dinámica del mercado de valores.

Este éxito fortalece la posición de MIND ID como base principal para la transformación de la industria minera hacia las operaciones. bajo en carbono. A lo largo de 2023, el consumo energético total del grupo se registrará en 48.000 TJ y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alcanzarán las 4.100 ktCO₂e. En 2030, se prevé que el consumo de energía aumente a 266.000 TJ con unas emisiones de 31.060 ktCO₂e.

Para anticipar esto, MIND ID tiene como objetivo reducir el consumo de energía y las emisiones de GEI en un 21,4% a través de programas de eficiencia energética, utilizando energía renovable e implementando tecnología baja en carbono.

La secretaria corporativa de MIND ID, Pria Utama, dijo que la transformación de energías limpias es un paso estratégico que no solo se centra en el medio ambiente, sino también en aumentar la eficiencia y la competitividad industrial.

Esta iniciativa de descarbonización se lleva a cabo a través de varios programas, uno de los cuales es el de PT Bukit Asam Tbk, que utiliza equipos de minería eléctricos Bucket Wheel Excavator y ha logrado reducir las emisiones en hasta 5.200 toneladas de CO₂ equivalente.

Mientras tanto, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) sigue siendo el único productor de aluminio en Indonesia que depende de 16 millones de gigajulios de energía hidroeléctrica, o alrededor del 99 por ciento de energía renovable.