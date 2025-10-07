Mind ID es la base de ESG para la transmisión posterior y el futuro de Indonesia

VIVA – Insidia de la industria minera indonesia ID de mente Consistente en la aplicación de los principios del medio ambiente, la social y la gobernanza (ESG) es una parte integral de cada proceso de negocio minero.

El compromiso de sostenibilidad se lleva a cabo desde la etapa previa a la minización, a través del programa de vivero endémico de semillas y el estudio de referencia ambiental, hasta la operación y la etapa posterior a la minización a través de la recuperación integrada y el empoderamiento de la comunidad en las áreas operativas.

El Secretario Corporativo de Mind ID, el hombre principal, dijo que la identificación de la mente como una explotación activa estratégica integra constantemente todos los programas que tienen como objetivo proporcionar beneficios sostenibles para el desarrollo futuro.

La implementación del principio de ESG se lleva a cabo de manera integral en los procesos comerciales y se esfuerza por poder proporcionar beneficios a largo plazo para el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

«La implementación de procesos comerciales basados ​​en la sostenibilidad es un paso de estrategia a largo plazo en la construcción de la civilización. Continuaremos asegurando la actividad mío Proporcionar beneficios económicos mientras mantiene el equilibrio de los ecosistemas para un futuro sostenible «, dijo.

Se pueden ver logros reales en varios miembros de la ID de la mente de la industria minera de la Indonesia. PT Freeport Indonesia, por ejemplo, ha plantado 164 tipos de plantas en la tierra deposicional de relaves y áreas experimentales de recuperación.

Alrededor de 100 hectáreas de relaves en MP21 se gestionan en tierras múltiples para las plantaciones, agricultura, pesca y ganado, además de ser utilizados como un medio de educación ambiental y conservación, una prueba de rehabilitación de la tierra que da un valor ecológico y social agregado después de dos décadas de manejo.

Desde 2005, un área de 1.552 hectáreas de estuarios, fluidos por relaves, también se ha rehabilitado mediante la siembra de manglares, fortaleciendo la función del área como una fortaleza natural de las áreas de captación costeras y de carbono.

En un esfuerzo por la transición de la energía y la reducción de las emisiones, PT Aneka Tambang TBK opera plantas de energía solar (PLTS) en la mina de oro Pongkor, que logró suprimir las emisiones de Co₂ hasta decenas de miles de toneladas por año y se convirtió en un paso de concreto para la transformación de energía en el sector minero.

Mientras tanto, PT Timah TBK continúa moviéndose activamente en el empoderamiento socioeconómico local en Bangka Belitung a través del Programa de Desarrollo de MIPYME, informar la digitalización comercial y el acceso al capital.

Estos programas abren oportunidades para que las pequeñas empresas ingresen a la cadena de suministro mineras y fomenten la capacidad y los aumentos de ingresos, algunas MIPYME fomentadas registran un aumento promedio de una facturación promedio de hasta el 30 por ciento.