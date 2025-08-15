Minas ilegales, drogas, juegos de azar en línea

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento Indonesio Señora. ofender el ascenso negocio manipulador. Dijo que el negocio manipulador se convirtió en una píldora amarga que la comunidad debe enfrentar hoy.

Esto fue transmitido por Puan en la sesión anual de 2025 MPR en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025. También presente, el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto En el juicio.

«Nos enfrentamos a la dura realidad, una pequeña porción de la sociedad con todas sus ventajas en realidad explotan a las personas y los recursos naturales a través de prácticas comerciales manipuladoras», dijo Puan.

Los negocios manipuladores mencionados por Puan incluyen minas ilegales, Juego en línea (Judol), drogas, al contrabando.

Puan dijo que los beneficios tomados en la persona en el negocio manipulador han excedido el límite de racionalidad.

«Sus beneficios han excedido la racionalidad de la civilización», dijo.

Señora tomó prestado el término ‘Greensnomics‘Lo que a menudo es transmitido por el presidente indonesio Prabowo Subianto. Según él, ‘Nomics codiciosa’ es un comportamiento codicioso que daña las articulaciones de la vida nacional y estatal.

«Enfrentando este desafío, necesitamos un enfoque integral, incluida la política, la economía, la ley, la cultura y el compromiso conjunto de todos los elementos de la nación», dijo Puan.